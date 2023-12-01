İslam Memiş'ten uyarı: Gerçek ve sahte altın arasındaki farklar! Canlı yayında 'altın' testi! Altın sahipleri hazır olsun!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in açıklamaları şu şekilde;

İnternette bu şekilde şıkır şıkır altınları görünce gerçek sanıyorlar. Ucuz altın bulduk diyenler de dolandırılıyor. Dolayısıyla altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanınca piyasada kalpazanlar türüyor. Bugünkü piyasaya baktığımızda çok modern yöntemler kullanılıp bire bir taklit yapıyorlar. Bire bir taklit yapılınca vatandaşlar da maalesef bunun gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu bilemiyor. Sol elinizde olan gerçek, sağ elinizde olan taklit ama bire bir olunca da aslında bunun üretilmesi kalpazanlık suçu. Saarafiye ürünler Darphane Genel Müdürlüğü tarafından üretilir piyasaya sürülür. Bunun bire bir üretimini yaparsan suç işlemiş olursun ve bunu kötü niyetli insanlar işte düğüne gidiyor, nişana gidiyor. Özel günlerde ben çeyrek almaya gidiyorum diyenler işte bunu çarşı pazarda 5 liraya, 10 liraya alıyorlar.

Düğün salonlarında gelin veya damadın yakasına takıyorlar. Bunu bilerek yapan kötü niyetli insanlar da var, internette böyle taklit edilmiş çıkanlar da var. Dolayısıyla insanlar bunu böyle bozdurmaya geldiğinde dolandırıldığını anlayanlar da var. Evet bunlar taklit ama tabi baktığınız zaman internette gerçek fotoğrafını paylaşıp size gönderirken sahtesini gönderiyorlar. Renginden çok belli olmaz. Ama internetten gerçek fotoğrafını paylaşıp sizin elinize bunları göndermek aslında dolandırıcılık hadisesi oluyor. O yüzden normalde hukuken bunların çarşı, pazarda satışı yasaklanmalı. Bunun böyle olması lazım. Veya illa çeyrek üzerinden gitmeyelim. Bugün şöyle bir takı grubundan bahsedelim bunu parçaladık işte ayarına bakmak için vesaire. Şimdi şunun kilit kısmında işte patenti dediğimiz ayarına dair bilgilerin verildiği, her şeyi var. Şimdi normal bir vatandaş herhangi bir hediye, kolye olabilir, yüzük, küpe olabilir. Baktığınız zaman evet burada bir atölyenin adı yazıyor, burada ayarı yazıyor diye ikna olabilir. Ama bunun dışında baktığınızda gayet güzel değil mi? Bunun altın olup olmadığını anlamak imkansız. Ama sadece sizin için geçerli değil, normal bir kuyumcu esnafının bile anlaması imkansız çünkü bunun dışı altın kaplama. Sahte olan için. Yani bunu sizin mihenk taşına sürtmeden anlamak mümkün değil. Bunu göz ile ayırt etmenin imkanı yok. Ancak bunu mihenk taşına sürttüğünüz zaman dışını, asitle suyla bunun üzerine dokunduracağız.

Dikkat ederseniz silmedi. Normalde silmesi lazım. Aynı ürünün iç kısmını yine mihenk taşına sürtüyoruz. Yine asitli suyu damlatacağız. Bu sefer silerse bu diyor ki ‘benim dışım gerçek ama içim sahte’ diyor. Bu sefer dolandırılmış oluyorsunuz. İşte burada da ne kadar taklit, sahte ürünlerin yapıldığını görmüş oluyoruz. Eğer sipariş verirken internetten sipariş verme zorunluluğunuz varsa Türkiye’nin kurumsal firmalarını tercih etmek zorundasınız. Ve mümkünse altın alışverişlerinizi kuyumcunuzdan fiziki olarak yapmak zorundasınız. Başka bir alternatif yok. Çünkü dolandırılan, kandırılan sadece tüketici değil. Esnaflar da bu durumdan muzdarip ve burada yasayla korunan bir durum yok ortada. Bugün kalpazan bunu bir kuyumcuya getirdiğinde ve o kuyumcu bunu aldığında, daha sonra bu kalpazan yakalandığı zaman karakoldan sizden önce çıkıyor.

Ses testi ile anlaşılabilir mi?

cnnturk'ün aktardığı haberde: Taklit olanı cama atıyoruz. Böyle hiç tiz sesi vermiyor. Tok bir ses var. Gerçek olanda ise o tiz sesi alabiliyoruz. Ancak yine 24 ayar gram altında arka tarafında QR kod var. Bunu okuttuğunuzda tüm bilgilerine ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla teknoloji gelişti ve aldığınız üründeki bu kodu görürseniz eğer bu sahtecilik problemi ortadan kalkar. Bunun olması için de Ticaret Bakanlığı’nın atölyelere bunun olması için bir zorunluluk kararı getirmesi lazım. Atölyelere diyecek ki ‘bütün ürünlerinizde artık QR kod uygulayacaksınız’ diyecek. QR kodun buraya koyulmasında maliyeti yok ve güven anlamında da sektörün tekrar güven kazanmasına neden olur. Vatandaşlarımızın dolandırılmamak için ya güvenilir kurumsal firmalardan internet üzerinden alışveriş yapabilmesi ya da gidip fiziksel olarak alışverişini yapabilmesi dışında başka bir tercihi yok.

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