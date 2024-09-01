İslam Memiş'ten pazartesi uyarısı: Sakın satmayın gram altın 3500 TL olacak! Sadece 1 gün kaldı

Altın sahipleri için kritik uyarı Altın yorumcusundan geldi. Uzman isim, gram altının 3500 TL olacağı tarihi nokta atışı açıkladı.

Altın fiyatları, ons altından aldığı destekle yükselişini sürdürüyor. Her ne kadar geçtiğimiz hafta gram altında dalgalı bir seyir etkili olsa da uzman isimlerden önemli açıklamalar geldi. Altın sahipleri için kritik dönem geldi çattı. Altın uzmanı, gram altının 3500 TL’yi göreceği tarihi nokta atışı açıkladı. Peki 1 Eylül 2024 Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, Çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün kaç TL? İşte yeni altın tahminleri ve 1 Eylül 2024 güncel altın fiyatları…

Bu hafta gram altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edildi. Çünkü altında dalgalanma devam etti. Ancak elinde Altın olanlar için Uzman isimlerden sakın satmayın uyarısı geldi. Altın fiyatları ile ilgili yeni tahminler belli oldu. Gram altın resmen fırlayacak. Altının 3500 TL olacağı tarihi ünlü altın yorumcusu İslam Memiş açıkladı.

ALTIN SAHİPLERİNE SAKIN SATMAYIN UYARISI

Ünlü altın yorumcusu İslam Memiş, elinde altın olan vatandaşlar için çok önemli açıklamalarda bulundu. Elinde altın olanların satmaması gerektiğine vurgu yapan İslam Memiş, yıl sonuna kadar gram altının 3.000-3.500 TL seviyelerini hedeflediğini belirtti. Ons altında yükselişin aynı şekilde süreceğini de sözlerine ekleyen İslam Memiş, 2800 dolarlık bir beklentileri olduğunu ve bu beklentinin devam ettiğini dile getirdi. O nedenle altın sahiplerinin Elindekini satmaması gerektiğine dikkat çeken ünlü Ekonomist, satanların pişman olacağını söyledi.

1 EYLÜL 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Diğer yandan yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından 1 Eylül 2024 güncel altın fiyatları da yakından takip ediliyor. Gram altın, Çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün kaç TL sorusunun yanıtı belli oldu. 1 Eylül 2024 güncel altın fiyatları şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.741,43

Gram altın satış: 2.742,20

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.514,00

Çeyrek altın satış: 4.590,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.056,00

Yarım altın satış: 9.171,00

TAM ALTIN NE KADAR?



Tam altın alış: 18.084,00

Tam altın satış: 18.286,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 18.571,00

Cumhuriyet altını satış: 18.852,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 18.585,00

Ata altın satış: 18.763,00