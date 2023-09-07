İslam Memiş’ten parayı oraya yatıranlara uyarı: Dikkat edin canınız fena yanacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, borsada işlem yapanları üstüne basa basa uyardı.

İslam Memiş, kısa vadede borsadan para kazanmak isteyenlerin canının yanabileceğini ifade etti.

Memiş yaptığı açıklamada, "Önemli uyarım var. Borsa tarafındaki arkadaşları açıkça uyarmak istiyorum. 3 hafta içerisine borsa tarafına 1 milyon 200 bin yatırımcı giriş yaptı. Bu yatırımcılar kısa vadede ve kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapıyorlar. Bunların yüzde 80'i acemi. Çok canınız yanar bunu söyleyeyim. ABD, Londra ve başka yurt dışı borsalarına yatırım yapan arkadaşlara söylüyorum. Çok dikkat edin, canınız inanılmaz yanabilir. Kısa vadede umut parasıyla, acil parasıyla buraya girenler dikkatli olmalı" dedi.