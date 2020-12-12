İslam Memiş'ten olay iddia! Altın ve gümüşteki yeni hedefi açıkladı

Güvenli liman altın, haftayı yükselişle kapattı. Gram altın son iş gününü 465 lira seviyesinde tamamladı.

Altında hedef: 495 lira

AA Finans Analisti Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 14 Aralık Pazartesi ve sonrası için altın beklentisini 480 lira ve daha sonra 495 lira olacağını iddia etti.

Gümüşte hedef: 10 lira! 'Yanınıza koşarak gelecek'

İslam Memiş, altın alamayanlara gümüş tavsiyesinde bulundu.

Milligazete'nin haberine göre; İslam Memiş, "Etrafınızda altın çok yükseldi artık alamıyoruz' diye döviz satın alan olursa 'gümüş al' uyarılarında bulunursanız, ona güzellik yapmış olursunuz. Gümüşün dövizden iki kat fazla kazandırdığını belirtirsiniz. 'Yok' derse uğraşmayın, 10 lira olduğunda zaten yanınıza koşarak gelecek" iddiasında bulundu.