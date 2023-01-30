İslam Memiş'ten kritik uyarı! Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat... Gram Altında yeni zirve mi bekleniyor?

GRAM ALTINDA yeni ZİRVE mi bekleniyor? İslam Memiş A Haber'de tarih ve rakam verdi: Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!

Ons altının fiyatı 2 bin doların üzerine çıkar mı? FED'in kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altında beklenen yeni zirve öncesi alım fırsatı ne zaman? Finans Analisti İslam Memiş, tarih vererek altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Gram altın Ocak ayında yüzde 6 değer kazandı. Özellikle altının ons fiyatından almış olduğu destekle bu seviyeleri gördük.

Bu hafta önemli. ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. Bu hafta biraz daha dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirebilir.

Yukarıda 1.950 dolar aşağıda 1.850 dolar ons tarafında bu bant aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz. 1.950 dolar sınırından satış gelmeye devam ediyor. Ancak 1.900 dolar seviyesinin altında bir sarkma bekliyoruz kısa vade için.

"GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM"

Gram altın / TL fiyatı şu an itibariyle Kapalıçarşı piyasasında 1.180 -1.182 lira seviyesinde. Bu tarafta da 1.140 lira seviyesine kadar Şubat ayı içerisinde bir geri çekilme bekliyorum.

"YENİ REKORLAR YOLDA"

Kısa vadeli bir geri çekilme ancak yıllık bazda baktığınız zaman orta ve uzun vadede yine yeni rekorlar yolda. 1.250 – 1.280 devamında yılın ikinci yarısında Haziran ayından sonra 1.350 – 1.450 hatta 1.500 lira seviyesinin üzerinde ataklar da gerçekleşebilir.

Kısa vadeli bu geri çekilmeleri bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Özellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan vatandaşlarımızın da Şubat ayı içerisinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir.

Ancak elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmiyorum. Orta ve uzun vadede yukarı yönlü ataklar beklediğimiz için o makas aralığı da alım satım fırsatı vermeyebilir.

Dolayısıyla elimizdekini satalım düştüğü zaman tekrar yerine koyalım düşüncesinin yanlış olduğunu söyleyebilirim. Ama orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte fayda var.

Şubat ayı içerisinde son bir geri çekilme ama Haziran ayından sonraki süreçlerde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek bir gram altın karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum.