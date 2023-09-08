İslam Memiş'ten dolar kuru için ezber bozan tahmin: Dolar 18 lira birden...

Finans Analisti İslam Memiş, yılsonu ve 2024'e ilişkin dolar tahminini açıkladı. İslam Memiş, ''Soğukkanlı olun sancılı bir süreçteyiz. parasına sahip çıkanlar ışığı görecek'' diyerek vatandaşları uyardı.

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar kurunda değişiklikler yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber’de yılsonu ve 2024 dolar tahminini açıkladı. İslam Memiş, vatandaşları uyararak ekonomide karanlık bir tünelin olduğunu ve birikimlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

İslam Memiş Dolar/TL kuruna ilişkin şu açıklamaları yaptı:

Soğukkanlı olun sancılı bir süreçteyiz. Bir tünel var önümüzde. Bu tünel karanlık! Bu tünelin sonunda ışığı görenler işine sahip çıkanlar, parasına sahip çıkanlar olacak. Gerçek olan bir şey var bu süreçte sancılı ve uzun bir yol var. Orta vadeli programda açıklanan rakamsal değerler benim öngörümün oldukça altında.

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Yine bu stüdyoda yılsonu Dolar/TL kurundaki tahminsel öngörümü 29.70 olarak açıklamıştım. Bu rakamsal değerlerde bu yılsonundaki Dolar/TL kurunun 29.90 seviyesine tekabül ettiğini bize gösteriyor.

44-45 lira seviyesi

2024 yılının ortalamasını bize 36.80 lira olarak izah ediyorlardı. Kamuoyuna Dolar/TL kuru 40 lirayı görebilir dediğimiz zaman bize vatan haini diyorlardı. Devlet diyor bunu. 2025 yılında 43.90 diyorlardı. Benim öngörüm 2024 yılında 44 veya 45 seviyesine kadar yukarı yönlü ivme olacak.

Kaynak : TGRT Haber