İslam Memiş'ten dolar alanlara yeni tavsiye sözler: Dolar fırtınası çok fena patlayacak! Tahminini açıkladı

Aylardır beklenen seçim gerçekleşti ve seçim 2. tura kaldı. Seçimden sonra dolar fiyatlarında nasıl bir değişim olacağı merakla takip ediliyor. Ülkemizde yaşanan seçim süreci ile birlikte yatırımcılar da heyecanlı bekleyişi sürdürüyor.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Dolar kurunda yaşanan dalgalanmaların devam ediyor. Yıllık enflasyon beklentileri ile cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentileri geçtiğimiz ankette yüzde 31,02 olurken yeni anket ile yüzde 29,84 olarak açıklandı. 2 yıllık TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırayla yüzde 17,54 ve 17,74 olarak duyuruldu.

İslam Memiş'ten dolar alanlara kötü haberim var diyerek tahminini duyurdu: Dolar fırtınası sert vurdu

İslam Memiş, seçim öncesi dolar ve euro alımına ilişkin uyarılarda bulundu. Kendi Youtube kanalında yaptığı değerlendirmelerde, dolar ve euroyu yüksek fiyatlardan alanların büyük bir şok yaşayabileceğini belirtti. 'Zengin olacağım' diye dolara hucüm edenlere tokat niteliğinde bir uyarıda bulundu. İkinci tur öncesinde yatırımcıların dikkatli olmalarını ve döviz alımını üst seviyelerden yapmamalarını vurguladı. Memiş, geçmişte yapılan benzer hataların tekrarlanmaması gerektiğini ifade etti.

Memiş, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirtti. Özellikle seçimlerden önce 22.40-22.60 aralığından döviz talebinde bulunan ve döviz büfelerinde kuyruklar oluşturan yatırımcıları uyarmış olmasına rağmen bazı kişiler bu uyarıları dikkate almadı. Bugün ise dolar TL kuru 20.68 seviyesine geriledi ve bu durum, döviz alımı yapanların büyük zarar etmesine neden oldu. Ayrıca, manipülasyon tuzağına düşen kişilerin de olduğunu ve doların 30 lira olacağı söylentileriyle dolara yatırım yapanların da büyük kayıplar yaşadığını ifade etti. Memiş, önümüzdeki 15 günlük süreçte dolar TL kurunda dalgalanmaların devam edeceğini ve 20-22 lira aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Seçimlerden sonra ise ekonomi yönetimi ve politikasında değişikliklerin olabileceğini ve faiz artırımının gündeme gelebileceğini düşündüğünü belirtti. Euro TL kuru için ise bugünkü değerin 22.13-22.54 aralığında olduğunu ve bu süreçte 22-24 aralığının takip edileceğini ifade etti.

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