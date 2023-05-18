Altın fiyatları azalışta! Altın fiyatlarına 2. darbe: İkinci tur kararı sonrası şok fiyat, aniden değişti! Altının kilogramı geriledi

18 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor..

14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından düşüşe geçen altın fiyatlarına bir darbe de ABD'den geldi! ABD işsizlik maaşı başvuruları 250 binlik beklentilere karşılık 242 bin gelince ABD doları yükseldi. Altın fiyatları geriledi. ONS altındaki düşüş yüzde 0.60'ı aşarken Gram altında kayıp 1,15'i buldu. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 242 bin lira, en yüksek 1 milyon 372 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalarak 1 milyon 367 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 161 milyon 813 bin 354,22 lira, işlem miktarı ise 3.230,52 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 316 milyon 201 bin 719,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD VERİSİNİN ARDINDAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın ABD işsizlik verisinin ardından yüzde 0.50 düşüşle 1.258 TL'ye kadar geriledi.

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18 Mayıs Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.258,74

Gram altın satış: 1.258,90

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.205,00

Çeyrek altın satış: 2.273,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.424,00

Yarım altın satış: 4.560,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.821,00

Tam altın satış: 9.092,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.056,00

Cumhuriyet altını satış: 9.193,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.091,00

Ata altın satış: 9.339,00

Bugüne 1.980 dolardan başlayan ONS altın veri sonrasında 1.969 dolara kadar geriledi.ar geriledi.

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