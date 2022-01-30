İslam Memiş'ten bomba: Türkiye dünyayı hayrete düşürecek

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kripto paralarla ilgili flaş tahminler geldi. FED kararları sonrası kripto piyasasının çöktüğünü hatırlatan İslam Memiş, Türkiye'nin kripto para düzenlemesi ile ilgili konuştu. Memiş, "Türkiye’den tüm dünyayı şaşırtacak sürpriz bir karar gelebilir" dedi.

Dolar ve kripto paradaki çöküşleri önceden bilen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kripto paralarla ilgili flaş tahminler geldi. "Bundan sonra şubat ayına odaklanacağız" diyen İslam Memiş, "FED'in Şubat ayı toplantısı kararlarına göre yatırımcılar kripto para piyasasına tekrar geçebilir. O psikolojik direnç seviyesi olan 40 bin dolar seviyesi üstünde ataklar görebiliriz diye tahmin ediyorum" dedi.

Kripto parayla ilgili hükümet hangi düzenlemeleri yapacak?

Hükümetin, kripto paralarla ilgili vergilendirmeyi ön planda tutacağını belirten İslam Memiş, "Aracı kurumlara yasal düzenleme getirerek bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorlar. Bu vergilendirme işlem yapanlar ve diğer yandan da aracı kuruluşlar için olacaktır diye düşünüyorum. Kazancın olduğu yerde her zaman vergilendirme olur. Dolayısıyla burada bir kazanç olduğu için devlet buradan bir şeyler alacaktır" diye konuştu.

Yüzde 40 vergilendirme olacağı iddiaları için "Bu tarz kulaktan dolma bilgilerle yorum yapmayı yanlış buluyorum. İlk ağızdan bunları duymak bence çok daha sağlıklı" diyen İslam Memiş, "Hükümetin bu yılın ilk yarısına gelmeden kripto para piyasası ile alakalı, metaverse ile alakalı daha doğrusu bu dijital sistemle ilgili yeni ve güzel adımlar atacağını tahmin ediyorum." dedi.

Gelişmiş ülkeleri hayrete düşürecek

İslam Memiş, hükümetin atacağı kripto para adımlarıyla ilgili şunları söyledi: "Özellikle tüm atılan bu adımlar ve hazırlıklar kamuoyu ile sık paylaşılmasa bile diğer gelişmiş ülkeleri bence hayrete düşürecek ve bence güzel hamleler olacaktır. Perdenin arkasındaki çalışmaları önemsiyorum."

"Milli ve yerli bir dijital para çıkma olasılığı olduğunu düşünüyorum. Az önce dediğim gibi yılın 2.çeyreğinde bu kararlar açıklanabilir. Ben yatırımcılar ve ülkenin kariyeri açısından olumlu şeyler yapılacağını düşünüyorum. Yasakçı değil aksine bu piyasada Türkiye sürpriz bir çıkış yapabilir. Türkiye’den tüm dünyayı şaşırtacak sürpriz bir karar gelebilir."