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Ekonomi İslam Memiş'ten beklenmedik hamle: Bakın, resmi Mücevherat fiyatlarıyla nasıl oynanıyor! İşte çarpıcı ilgili yol haritası
Ekonomi

İslam Memiş'ten beklenmedik hamle: Bakın, resmi Mücevherat fiyatlarıyla nasıl oynanıyor! İşte çarpıcı ilgili yol haritası

Yeniakit Publisher
2024-01-31 01:54:00 - 2024-01-31 02:14:46
İslam Memiş'ten beklenmedik hamle: Bakın, resmi Mücevherat fiyatlarıyla nasıl oynanıyor! İşte çarpıcı ilgili yol haritası

Altın fiyatları Fed'in kararı sonrası seyrini çizecek. Türkiye'nin piyasalarında 2 haftadır düşüş yaşayan ons altın fiyatı haftaya yatay bir çizelgede başladı. Ekonomist İslam Memiş altın devi firmaların zam ekliyor deyip beklenmedik bir hamle yaptı ve satış oyunu konusunda kamuoyu bildiriminde bulundu

İslam Memiş, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde dikkat çeken hediye hilelerini yazdı. Altın veya mücevherat alacaklar neye dikkat edilmeli? İnternetten alışveriş yapacaklar nasıl bir yöntem izlemeli? İşte alışveriş yaparken dolandırılmamanız için yapmanız gerekenler...

14 Şubat Sevgililer Günü’ne iki hafta kaldı.

Yavaş yavaş “Ne yapsam acaba” diye düşünülmeye başlandı.

Ayın birinde maaş alanlar bütçesini ona göre ayarlayacak veya erkenden hediyesini alacak.

“Bu uyarı da erken oldu” diyebilirsiniz.
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Ancak uyarım “dolandırılmayın” uyarısı olacak.Yani, alışveriş kolay, önce tedbir gerek.

Çünkü alışverişin en yoğun olduğu dönemlerde fırsatçılık ve dolandırıcılık artar.

Özellikle internetten alışveriş yapanların dikkat etmesi gerek.

Şifreleriniz, ürün satın aldığınız siteler, ödeme seçenekleriniz, hepsine dikkat edin.

Sanal dolandırıcılık, sahte siteler, kampanya yalanları…

Özellikle “indirim” kampanyaları yalanlarıyla “GEL GEL” yaparlar.

Kurumsal internet siteleri, Türkiye’nin bilindik kurumsal mağazaları tercih edilmeli.

Herhangi bir sorun yaşarsanız sözlü olarak kimseye şifrenizi söylemeyin.

İndirim yalanları sizi cezbedebilir ya da inanabilirsiniz.

Özellikle altın veya mücevherat tarafında.

Altının da mücevheratın da ucuzu olmaz.

50 bin liralık pırlanta 25 bin lira olamaz.

20 bin liralık altın 10 bin lira olamaz.

“Olur” diyorlar da o zaman pahalıya satıp neden kazıkladılar?

Bir üründe o kadar kâr gösterdiler mi?

Herhangi bir eşyanın değeri nasıl olur da yarı yarıya ucuzlar?

Fark var, çark var, yalan var.

Eğer hediye alacaksanız illa pahalı olmasına ihtiyaç yok.

Harcayacağınız o parayla sevdiğinize Bireysel Emeklilik Hesabı (BES) açabilirsiniz ve onu teşvik edebilirsiniz.

Türkiye’de hiç sigorta başlangıcı olmamış binlerce kadın var, onların bir ay bile olsa SGK açılışı ve ödemesi yapılabilir.
Günün birinde sizi hayırla yâd edecek bir hediye türüdür bunlar.

Bir gün ne kadar güzel bir karar verdiğinizi göreceksiniz.

Ya da siz onun hayatında olmasanız da o görecek.

Ama mutlaka yaşayan görecek.

Kısacası tezgâha gelmeyin, dikkat edin.

İki haftalık süreçte gözünüz açık, sevginiz bâki kalsın.

Sevgililer Günü’nde dolandırıcıyı değil, sevdiğinizi mutlu edin.(tv100)

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