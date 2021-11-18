İslam Memiş'ten altın uyarısı! 'Panik yapmayın' deyip rakam verdi
İslam Memiş'ten altın ve dolar alacaklara kritik uyarı geldi. Memiş, "580-585 lira aralığına kadar bir düzeltme gelmeden panik yapmamalı." dedi.
İslam Memiş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yatırımcıları altın ve dolar konusunda uyardı. "2021 yılına 451 liradan başlayan altının gram fiyatı 623 liraya yükseldi." diyen İslam Memiş, "580-585 lira aralığına kadar bir düzeltme gelmeden panik yapmamalı. Dövizde de aynı. Zamanında alınmayan tedbirler yerine paniğe bırakmamalı." diyerek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.