İslam Memiş'ten altın paketi için şok çıkış: Ben katılmam

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, yastık altı altın düzenlemesini değerlendirdi. Memiş, 1 Mart'ta yürürlükte olacak uygulamanın taslağında eksiklikler olduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda bir kuyumcu işletmecisi olan Memiş, kendisinin bu uygulamaya katılıp katılmayacağına ilişkin soruya da "Benim şu andaki projeye dahil olmam imkansız. Bu projenin yeniden ele alınması lazım. Bugünkü taslakla katılmam imkansız. Biz vatandaşa hesap veririz çünkü, şu anki risklerle çok mantıklı gelmiyor" cevabını verdi.