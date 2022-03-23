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Ekonomi İslam Memiş'ten altın iddiası: Böyle yaparsak kar ederiz
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın iddiası: Böyle yaparsak kar ederiz

Ekonomist İslam Memiş, altın ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yıllık gelirimizi altına endekslesek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kar elde etmiş oluruz" iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 23:02:00 -
İslam Memiş'ten altın iddiası: Böyle yaparsak kar ederiz

Ekonomist İslam Memiş, altın ile ilgili konuştu.

Memiş, yakın zamanda fiziki altın bulmanın zor olacağını iddia etti.

En iyi yatırım aracının altın olduğunu söyleyen Memiş, "Yıllık gelirimizi altına endekslesek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kar elde etmiş oluruz" iddiasında bulundu.

Memiş, "Altın, bütün devletlerin merkez bankalarında bulunması gereken ve swap karşılığı olan bir madendir." dedi.

Yatırımcılara çağrıda bulunan Memiş'in iddiaları şu şekilde:

"Altın dünyada en az bulunan madenlerin başında gelir.

Rusya’da fiziki altın alımı devlet tarafından yasaklandı ve bir ilke imza atıldı.

En karlı ve kazançlı yatırımın altın olduğunu rahatça söyleyebiliriz.

Yıllık gelirimizi altına endekslesek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kar elde etmiş oluruz.

Dünya üzerinde şu dönemde büyük bir kriz var. Zengin fakir fark etmeksizin tasarruf etmezsek bu dünya krizinde kazançlı çıkmamız mümkün değil. Son zamanlarda en çok kaybeden para biriminin de Euro olduğunu söylemek mümkün."

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