İslam Memiş'ten altın için yine ezber bozan uyarı! Altın fiyatları o rakama gelirse hemen...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Kısa vadede gram altın maksimum 1 ay, ben 1000 lirası seviyesinin üstünü kısa vade için gram atın alımını yatırımcısına tavsiye etmiyorum ama bunu neyi öngörerek söylüyorum: Yukarıda 1050 lira seviyesini öngörerek. Serbest piyasalarda 1040 lira görüldü" ifadelerini kullandı.

Dolar kurunun gram altına etkisine değinen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Dolar TL'de öngördüğüm düşüş nedeniyle 1 ay içinde gram altın TL'de 950 lira ile 1000 lira arasında bir dengelenme görebiliriz. Önce 980'i görmek lazım sonra 950 seviyesini görmek lazım ama ben kısa vadede maksimum bir iki aylık süreç içinde 1000 lira seviyesinin üzerinde gram altın almam. 1000 lira seviyesinin altına sarkınca kademeli alırım. 990, 980, 970 vs... makas aralıklarını göz önünde bulundurmak lazım" dedi.

Daha önce gram altın yatırımı olmayanlara çağrıda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Hiç almamış olanlar, ihmal edenler 950 lira seviyesine kadar değerlendirebilir. Ancak yine bundan sonraki süreçte destek seviyesi test edildikten sonra hızlı bir toparlanma bekliyorum. Bu sefer hedef 1200 lira seviyesi. Bunun nedeni ise ons altın olacaktır" ifadelerini kullandı.

1450 lira tahmini

Gram altın fiyatlarına ilişkin uzun vadeli tahminini de açıklayan İslam Memiş şunları söyledi: "Ons altında görülecek hızlı ataklar belki 2300, belki 2400 dolar seviyeleri yıl sonuna kadar test edilebilir. 1200 lira seviyesini takip etmeyi sürdüreceğim. 2022 yılıyla ilgili öngörüm 1450 seviyesi, bu öngörümde değişiklik yok. İlk 6 ay geçti, geriye kaldı 6 ay. İlk 6 ayda öngörülerim gerçekleşiyor."

780 liradan buralara gelindi

"780 lira seviyesinden başlamıştık yıla şu an 1000 lira seviyesinin üzerindeyiz." diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Gram altında dolar TL kaynaklı kısa vadeli bir geri çekilmeden sonra bu kez ons altın kaynaklı yükselen bir süreç göreceğiz. Önce 1200 devamında 1450 lira seviyesini beklemeye devam edeceğim.

Ons altın dediğimiz gram altını hesaplarken günlük dolar kuru şu anda 17.33 lira çarpı ons altın 1835 dolar çarpı 31 ons. Gram altını böyle bulabiliyoruz. Ons altını dolar paritesi üzerinden satın alabiliyoruz. Yani 1 kilogram altının karşılığında alım satım işlemi diyorum ben buna " dedi.