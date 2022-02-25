İslam Memiş'ten 2022 uyarısı! 'Cebinizde bulunsun'

Ekonomist İslam Memiş, 2022'nin karmaşık bir sene olacağını söyleyerek, "Bir yatırım yapacaksanız hazırlığınızı önceden yapın. Ne kadar paranız olursa olsun en az bir ya da iki ay idare edecek nakit paranız var mı? Nakit paranız cebinizde bulunsun." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Türkiye’de doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarının artacağını söyleyerek “Bundan kaçış yok” diyen Memiş, “Ayrıca ulaşımda zamlar olacak. Turizm anlamında da zarar göreceğiz. Üçüncüsü tahıl tarafında yeni krİziler gündeme gelebilir. Türkiye bundan etkilenecek.” iddialarında bulundu.

FED’in mart ayındaki faiz kararına işaret eden Memiş, farklı senaryolarında ortaya çıkabileceğini iddia etti. Ekonomist Memiş, “Yatırımcılar yükseliş bitti, düşüş bitti gibi düşünüp şunu yaparsam kazanırım anlayışına sahip olmasınlar.” ikazını yaptı.

"Nakit paranız cebinizde bulunsun"

İslam Memiş, 2022'nin karmaşık bir sene olacağını söyleyerek, "Bir yatırım yapacaksanız hazırlığınızı önceden yapın. Ne kadar paranız olursa olsun en az bir ya da iki ay idare edecek nakit paranız var mı? Nakit paranız cebinizde bulunsun." dedi.

Küçük yatırımcıların al-sat yaparak kazanamayacağını söyleyen Memiş, “Londra ve ABD borsası siz para kazanasınız diye bu sistemi kurmuyor. Sizin elinizdeki parayı nasıl alırım, diye kuruyor.” uyarısında bulundu.

Dikkat çeken öneri: Buğday alın

İslam Memiş, buğday fiyatlarına işaret ederek, “Buğday belkemiğidir emtiaların. Vatandaşların tarım emtialarına yatırım yapması gerekiyor. Kamu bankalarından kontrat imzalayarak devletin lisanslı depolarından bu yatırımı yapabilirler. Bundan sonra tarım emtiaları ciddi artışlarını sürdürecek. Tarım emtiaları kıtlık, kuraklık ve savaş döneminde en önemli yatırım aracıdır. Fiziki olarak da satın alabilirsiniz. Özellikle küçük yatırımcıya önerim budur.” dedi.