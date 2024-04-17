İslam Memiş'ten düğün yapacaklara 'altın' uyarısı!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNN TÜRK'e piyasalardaki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu., altın fiyatlarındaki beklentisini açıkladı.

Altın fiyatlarıyla ilgili tahminini açıklayan İslam Memiş şöyle konuştu;

''Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ne yapalım? Şimdi karşımızda 2.600 lira seviyesine yakın bir gram altın var. Yüksek ama 3 bin lirayı radarına aldı. Kısa vadeli bir kar satışı olacak mı? Evet olacak. Ama bu sefer de sabah akşam İsrail bir misilleme yaparsa altın fiyatları yine bir rekor denemesi yapacak. Bu tarafta da belirsizlikler halen devam ediyor. Altın ons fiyatı 2377 dolar seviyesinde. Kısa vade için 2250 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum. 100 dolarlık bir geri çekilme olabilir. Beraberinde gram altında geri çekilir. Ama bunlar kısa vade. Ancak jeopolitik gerilim de devam ederse ki edecek gibi duruyor benim nazarımda. Aslında gram altına 3.000-3.500 lira aralığında hazırlık yapmak lazım bu yıl için. Elinde altın bulunanlar beklesin. Ons altın tarafında 2.600 dolar hala masada kalmaya devam ediyor. Düşüşler kısa vade, kalıcı değil. Orta ve uzun vadede bütün enstrümanlar da yön yukarı. Kısa vadede mutlaka kâr satışları yaşanır ama uzun vadeye baktığımız zaman yıl sonuna kadar bu stres, bu tansiyon, yüksek tansiyon devam ettikçe, enflasyon yüksek kalmaya devam ettikçe, jeopolitik gerilim tırmanmaya devam ettikçe piyasalardaki bozulmalar devam eder, belirsizlik devam eder ve merkez bankaları da bu mücadelesinde başarılı olamaz.''