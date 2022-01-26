İslam Memiş yatırımcılar için yeni formül sundu! “Kahvemizi yudumlar, izleriz”

Altın piyasasında, en düşük 787 bin lira, en yüksek 794 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 787 bin liradan tamamladı.

25 Ocak'ta gram altın 799,01 lira seviyesinden işlem görürken , çeyrek altın da 1.318,00 liradan alıcı buluyor.

Dün yaptığı açıklamada 'ikinci çöküş yakın' diyen ve yatımcıya tavsiyelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni açıklama geldi:

''Kripto para piyasalarında sert düşüşlere şaşırmayın''

"Küresel borsa, kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüşlere şaşırmayın çünkü iki hafta önce IMF uyardı! Bu sadece geçici artçı idi. Asıl deprem mart ve nisanda. Panik yapmayın, tedbir için vakit var ama daraldı. Yüzde 75 hazırlığını yapanlar şanslı. Neyi bekliyoruz? Yüzde 25'i. Şubatta tamamlayıp, kahvemizi yudumlar izleriz. Yüzde 75'ciler hadi iyisiniz iyi.

Neydi yüzde 75'miz?

10-11 aralığı $ yüzde 50

13,30'da yüzde 25

Ortalama = 11,43

Gramda 630 yüzde 50

778-780 yüzde 25 Ortalama = 680.

Gümüşte 7,50-8,50 aralığı yüzde 50

9,00-9,50 yüzde 25

Ortalama = 8,41

Kademe - sepet - uzun vade.

Her şey bu kadar basit."