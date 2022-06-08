İslam Memiş uyardı: Onlar en büyük kazanan olacak!

Hafta başından beri yükselişe geçen altın ve dolar bugün rekor seviyelere ulaştı. Dolar kuru altı ayın ardından ilk defa 17 lirayı aştı. Gram altın ise 1000 TL’yi geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yatırımcıları uyardı. Gram altında beklenenden önce yükselişlerin gerçekleştirdiğini belirten İslam Memiş, ''Hipnoz etkisiyle alım yapmayın. Ters pozisyonda kalırsınız'' uyarısında bulundu. Piyasalarda fiyat rallileri konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten İslam Memiş, dolar ve gram altın için öngördüğü yeni seviyeleri açıkladı. İşte İslam Memiş’in açıklamaları;

''Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Dolar/TL kurundaki kritik direnç seviysi olan 16,80 seviyesi aşıldı. Peki elinde nakiti olan ya da gram, gümüş ve döviz bulunan yatırımcı yükselişleri nasıl fırsata çevirebilir? Döviz kurlarında yaşanan bu yükseliş aslında yatırımcısına kısa süreli fırsat sunuyor: Nakite geçme fırsatı.”

“Yaşanan bu yükselişler özellikle ekim ayında gerçekleşecek ve tüm dünyayı etkisi altına alacak küresel kriz öncesi yatırımcıya nakit fırsatı sunacak.''

“BEN BU SEVİYEDEN DOLAR ALMAM”

''Dolar/TL kurunda yaşanan kırmızı çizgi 16,80 aşılması durumunda 17 TL rakamlarını, gram altında ise 1.000 lira seviyesi aşılırsa 1.050 liranın yeni direnç seviyesi olacağını ifade etmiştik. Ancak kişisel değerlendirmem ise şu şekilde: Ben 16,60 seviyesinden dolar almam. Biz Nisan ayını final ayı olarak değerlendirdik.”

“BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİ”

“Bu yol haritasına göre Temmuz ayında pik seviyeler bekliyorduk ancak bu beklediğimizden daha önce gerçekleşti. Enflasyon rakamları yüzde 73 olarak açıklandı ancak hane halkının hissettiği enflasyon bunun neredeyse iki katı.”

“Altın ve dolar fiyatında yaşanan yeni ralliler devam ederken hükümet kanadında da piyasanın tansiyonunu düşürecek hamleler devam ediyor. Özellikle yeni ürün ve paketle alakalı yoğun bir çalışma devam ediyor.''

DOLARDAKİ YENİ HEDEF 18 TL

''Dolar/TL kurunda 16,80 çok güçlü bir direnç seviyesiydi. Bu seviyenin aşılmasının ardından 17 rakamlarını konuşmaya başladık. Dolar kuru 17 TL üzerinde tutunmaya devam ederse 18 seviyesini görebiliriz. Ben bu riskli havalarda dövizden uzak durmak gerektiğini düşünüyorum.''

“RİSKLERE DİKKAT EDİN”

'Euro/TL 17,93 seviyesinde. Dolar başı çektiği için diğer yabancı ülke para birimlerinin de yükseldiğini görüyoruz. Dolar endeksi yatay setrine euro/dolar paritesi ise gerilmesine devam ederken euro/TL kurunun yükselmesine yurtiçinde dolar kuru neden oluyor."

“ALTIN TARAFINA SICAK BAKMIYORUM”

''Gram altın 980 bandını kırdıktan sonra 1.000-1.050 yeni takip edeceğimiz bant aralığı haline geldi. Euro gibi gram altın da küresel altın fiyatlarında geri çekilme olmasına rağmen yukarı yönlü ataklarına devam ediyor. Ben altın tarafına da sıcak bakmıyorum.''

“BU DÖNEMDE BEKLEYEN KAZANIR”

''TL üzerinden işlem yapanlara gelelim. Dolar/TL öngördüğümüz gibi 16,80 seviyesini aştı. Hükümet tarafından ters rüzgar estirecek açıklama ve paketin gelmesi an meselesi."

"Bıçak sırtında bir süreçteyiz. Elinde TL bulunduranlar için döviz, altın ve gümüş alımının mantıklı olmadığını düşünüyorum. Böyle riskli süreçlerde beklemek de kazandırır.''

Altın ve dolar hafta başındaki yükselişini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Dolar kuru altı ayın ardından ilk defa 17 TL’yi aştı. Gram altın ise 1000 TL seviyesini geçti. Vatandaşlar ve yatırımcılar ‘Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altında pik seviye ne? Dolar kurunda son durum ne?’ sorularını araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise piyasalarda ralli döneminin başladığını ve hipnoz etkisiyle alım yapanların zarar edeceğini söyledi. Yatırımcıları bekleme konusunda uyaran İslam Memiş “Ters rüzgar gelirse açıkta kalırsınız. Beklemek de bu günlerin en büyük kazancı olacak” diyerek vatandaşları uyardı.