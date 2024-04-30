İslam Memiş uyardı: Gram altını olanlar aman dikkat... Ünlü ekonomist, Türkiye'ye son tahmini açıkladı

Gram altın biriktirenler için önemli uyarılar! İslam Memiş bütün yatırımcıları uyardı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN YATIRIMCILARINA ÖNEMLİ UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu hafta Merkez Bankası kararlarının değerlendirileceğini söyledi. Senenin dördüncü toplantısında sürpriz bir karar alınmazken yabancı şirketlerle Merkez Bankasının son bir senede yaptığı toplantıda yapılacaklarla ilgili tahminler ortaya çıktı. İslam Memiş enflasyon rakamlarının beklentilerin üstünde olmasını ve bozulma durumlarını faiz artırım sinyaline göre değerlendiriyor. Merkez Bankası diğer bankaların da politikalarını takip ediyor ve faiz kararı piyasalar üstünde epey etki yaratıyor. Borsa İstanbul güncel olarak 9 bin 706 seviyelerinde ancak hafif satış baskısı ile 9 bin 700 seviye altına düşmesi tahmin ediliyor. İslam Memiş 9 bin 700 puan üstünde olmasının piyasa üzerinde çok etkili olduğunu belirtti. Küresel anlamda yaşanabilecek bir satış dalgasının BIST 100 endeksini etkileyeceğini söyleyen Memiş 9 bin puan altına düşme olursa yatırımcının piyasaya geri dönmeyeceğini söyledi. Güncel olarak dolar kuru 32.51 TL seviyelerinde tutunuyor.

Bu hafta piyasada bir yavaşlama olsa da Kapalıçarşı'da dolar kuru normalden 10 kuruş daha az seviyeden işlem görüyor. İslam Memiş dövizde bir düşüş beklentisi içinde olmadığını söyledi. Euro dolar paritesinin önemli olduğunu söyleyen Memiş 1.08 seviyesinden yeni pozisyon alabileceğine de değindi. Piyasaların 1 Mayıs tarihini beklediğine değinen Memiş ONS altının 2 bin 334 dolar seviyesinde olduğunu ve 2 bin 280 destek seviyesi olduğunu söyledi. Gram altında 2 bin 450 TL altına düşme riski olduğunu belirten uzman isim şimdiki fiyatın 2 bin 520 TL seviyesi olduğunu ve direnç seviyelerinin de 2 bin 550 TL ile 2 bin 560 TL olduğunu söyledi. FED toplantısına kadar 2 bin 500 ile 2 bin 600 TL seviyesini beklediğini söyleyen Memiş fiziki altın alımı yapan yatırımcılar için düşüşlerin kalıcı olmayacağını vurguladı. ONS gümüş ise 27.39 dolar seviyelerinde ve yüzde 1 oranında bir artış yaşandı. Gümüş gram fiyatı güncel olarak 28.64 TL seviyelerinde ve Memiş 32 TL beklentilerini yineledi. İslam Memiş açıklamasını şu sözlerle bitirdi; 'Gram altın serbest piyasada 2 bin 500 TL'ye kadar düştü. Yatırımcı bunu fırsata çevirebilir. Altın düşer mi? Evet 2 bin 450 TL altına kadar düşme ihtimali var. Ama jeopolitik riskler belirsiz olduğu için yatırımların riske atılmaması gerekiyor.'