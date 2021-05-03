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Ekonomi

İslam Memiş tarih verip uyardı: Büyük çöküşe hazır olun

İslam Memiş, orta ve uzun vadede döviz kurlarında bir düşüş beklentisinin olmadığını belirterek kripto para konusunda uyarılarda bulundu. Mayıs ve haziran aylarına riskli aylar olduğunu söyleyen Memiş, "Tam zamanını bilmesekde Kripto para piyasasında ciddi bir sert düşüşler yaşanabilir. Ciddi bir kaos ortamı yaşanabilir. Bu kaos ortamında ciddi enkazlar oluşabilir. Bu enkaz altında kalan yatırımcıları da ciddi riskler bekliyor. O yüzden kripto para piyasasında yatırımcıların çok dikkat etmesi gerekiyor. En azından Mayıs ve Haziran ayını bekleyerek geçirmesi gerekiyor.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 16:50:00 -

İslam Memiş, ‘Orta ve uzun vadede döviz kurlarında bir düşüş beklentim yok. Yükseliş devam eder diye tahmin ediyorum. Özellikle orta vadede 9 TL seviyeleri görülebilir ancak kısa vadeli baskılanmayı takip etmek gerekiyor. Bu kısa vadeli baskılanmadan sonraki süreçte yukarı yönlü ataklar gelebilir. Gram altın yılın ilk çeyreğinde hem ons fiyatı hem de gram fiyatı baskı altında kalmıştı ve değer kaybetmişti. Nisan ayında ciddi bir yükseliş gördük. Gram altın/ TL fiyatı 480 TL seviyesine kadar yükseldi. 470 TL seviyesinden Mayıs ayına başladı. Kısa vadeli tekrar 465 TL seviyesini destek seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğiz. Ama band aralığı 457-477 TL aralığı. Altının fiyatı bu band aralığında gezinmeye devam ediyor. Gram altın TL fiyatı Mayıs ve Haziran aylarında yükseliş trendini devam ettireceğini tahmin ediyorum. Özellikle geri çekilmeleri yatırımcısı bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Mayıs ve Haziran aylarında altın fiyatlarında yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum.

Gümüşün gram fiyatı da dolardan destek aldı ve Mayıs ayına yükselişle girdi. Burada da yükselişlerin tekrar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Mayıs ve Haziran riskli aylardır. Emtia fiyatları Mayıs ve Haziran aylarında ciddi fiyat artışlarını devam ettirebilir. Anca Mayıs ve Haziran ayının şöyle bir özelliği daha var. Tam zamanını bilmesekde Kripto para piyasasında ciddi bir sert düşüşler yaşanabilir. Ciddi bir kaos ortamı yaşanabilir. Bu kaos ortamında ciddi enkazlar oluşabilir. Bu enkaz altında kalan yatırımcıları da ciddi riskler bekliyor. O yüzden kripto para piyasasında yatırımcıların çok dikkat etmesi gerekiyor. En azından Mayıs ve Haziran ayını bekleyerek geçirmesi gerekiyor.” dedi.

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