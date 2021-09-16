İslam Memiş tarih verdi! Altın rekora hazırlanıyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yastık altı yatırımcılar için önemli açıklamalarda bulundu.

Ekim ayına dikkat çekti!

'Gram altın fiyatı düşer mi yükselir mi?'sorusunu merak edenlere cevap veren Memiş, Ekim ayına dikkat çekti.

Rekor kıracak

Altın ve gümüşün gram fiyatlarında yeni bir zirve olabileceğini belirten İslam Memiş, Ekim ayında hızlı bir yükselme olabileceğini söyledi. Memiş, "ONS tarafında 1770-1765 dolar ve sonrasında tekrar dolar kuru ile yükselen bir gram altın karşımızda olacaktır." dedi.