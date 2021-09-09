İslam Memiş saat verip uyardı! Altın fiyatları...

Gram altın fiyatı, dolar kuru, ONS altın, gümüşün gramı için beklentiler ne? Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcısının merak ettiği konuları değerlendirdi.

'Dolarla gümüş takas etmek daha önemli'

İslam Memiş, dolar kuru için yatırım tavsiyesi vermeden, “8,53 lira seviyesine kadar dolar kurunda yükseliş devam edebilir ama bugün bence dolarla altın takas etmek dolarla gümüş takas etmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum.” yorumunda bulundu.

'Altında dalgalanmalar yaşanabilir'

Gram altın fiyatları için tahmini paylaşan Memiş, “Gram altın yine düşmüyor. 480 490 lira aralığına sıkışan bir gram altın fiyatı var ve düşüşleri biraz zor ihtimal olarak görüyorum. ONS altın fiyatında tekrar 1800 dolar seviyesinin üzerindeki ataklar beni şaşırtacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan bugün saat 14.00’da Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklanacak. Memiş, buradan çıkan karar sonrası ONS altın fiyatında dalgalanma olabileceği uyarısında bulundu.