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Ekonomi İslam Memiş: O tarihte gram altın 2700 lira! Federal Rezerv'in faiz kararı sonrasında altın ve ons! Son çıkış...
Ekonomi

İslam Memiş: O tarihte gram altın 2700 lira! Federal Rezerv'in faiz kararı sonrasında altın ve ons! Son çıkış...

Yeniakit Publisher
2023-12-16 00:02:00 - 2023-12-16 00:45:08
İslam Memiş: O tarihte gram altın 2700 lira! Federal Rezerv'in faiz kararı sonrasında altın ve ons! Son çıkış...

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 1.890 lira seviyesinde olan altınla ilgili dikkat çeken öngörüde bulundu.

İslam Memiş'in altın fiyatlarına dair yaptığı tahminlere göre, gram altının gelecek yıl 2000 TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Uzman, düşüşlerin geçici olduğunu vurgulayarak, serbest piyasadaki hareketlilikle ilgili önemli bilgiler verdi.

2024 YILINDA ALTININ YÜKSELİŞİ: HEDEF 2500-2700 TL

İslam Memiş'in öngörülerine göre, 2024 yılında gram altın yükselişe geçecek ve 2500-2700 TL seviyelerine ulaşacak. Memiş, yatırımcıları bu dönemdeki altın fiyatlarına karşı dikkatli olmaya çağırarak, 2024 hedeflerini detaylı bir şekilde açıkladı.

FED KARARI VE ALTIN: İSLAM MEMİŞ'TEN KÜRESEL EKONOMİ ANALİZİ

İslam Memiş, Federal Rezerv'in faiz kararı sonrasında altın ve ons altındaki hareketliliği değerlendirdi. Yatırımcılara yönelik önemli bilgiler veren uzman, ekonomik gelişmelere bağlı olarak altın fiyatlarının dalgalanabileceği uyarısında bulundu

YATIRIMCILAR İÇİN REHBER: İSLAM MEMİŞ'İN ALTIN TAHMİNLERİ

İslam Memiş'in yatırımcılara yönelik açıklamaları, altın piyasasında gelecek yılın beklentilerini şekillendirebilir. Gram altın ve ons altındaki olası değişimleri öngören bu değerlendirmeler, yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.
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İŞTE DİĞER ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ALTIN/ONS 2.018,80 2.019,09

ALTIN/GR SPOT 1.882,84 1.883,12

CUMHURİYER ALTININDA SON DURUM NE?

CUMHURİYET ALTINI 12.050 12.278

ZİYNET ALTINI 12.050,18 12.277,94

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

GRAM ALTIN 1.882,49 1.882,73

ÇEYREK ALTINDA SON DURUM NE?

ÇEYREK ALTIN 3.150,00 3.200,00

YARIM ALTIN 6.300,00 6.400,00

ATA ALTIN 12.945,95 13.274,22

14 AYAR BİLEZİK GRAMI 1.076,26 1.282,97

22 AYAR BİLEZİK GRAMI 1.763,17 1.872,57

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