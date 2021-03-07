İslam Memiş ‘kumar piyasasını’ işaret ederek ayrıntıyı verdi! Çarpıcı altın ve gümüş açıklaması

İslam Memiş'ten tepetaklak olan altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalar geldi. Altın fiyatlarının Mart ayının ilk haftasını da değer kayıplarıyla tamamladığını hatırlatan İslam Memiş, "Dolar/TL kurunun 7,58 liraya yükselmesi, altının gram fiyatında değer kayıplarının yaşanmamasına neden oldu" dedi.

Dolar/TL kurunun geçen hafta altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirten İslam Memiş, "400 lira seviyesinde dengelenmeye çalışan altının gram fiyatında 397-417 lira aralığını takip etmeyi sürdürüyoruz. Dolar/TL kurunun yönü altının gram fiyatında belirleyici olacağını öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

Memiş’ten sosyal medya hesabında altın öngörüleri ile ilgili paylaşımlar geldi. İşte o paylaşımlar:

Düşük faiz politikalarının devam etmesi, bol likidite ve jeopolitik risklerin artması gibi nedenler, altın fiyatlarını orta ve uzun vade için olumlu yönde desteklemeye devam ediyor.

Ancak küresel finans piyasalarında yatırım çeşitliliği, son aylarda manipülasyonlardan beslendiği için altın en çok değer kazanan yatırım aracı oldu.

Yakında devletlerden sağlam tokat yiyecekler

- Diğer yandan önümüzdeki haftadan itibaren ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de normalleşme bekliyorum. Değerli kısa vade için metaller nefes alır. Kumar piyasası bittiğinde (ki yakında piyasa oyuncuları devletlerden sağlam bir tokat yiyecek) o zaman altın ve gümüşün yolu açılır.

- Orta ve uzun vade düşünüp karar almak daha sağlıklı geldiğinden, dolar pozisyonumu altına döndüğümü belirtmek isterim. Altın, gümüş ve buğday olarak Kasım ayına kadar yoluma devam edeceğim. İyi akşamlar dilerim.

- Emtia fiyatlarında öngördüğüm kısa vade işlemler şöyle:

Altının ons fiyatı: 1.680-1.760 dolar

Gümüşün ons fiyatı: 25-28 dolar

Altının gram fiyatı: 407-417 Lira

Gümüşün gram fiyatı: 6,03-6,33 Lira

Orta vade için öngördüğüm seviyeler:

Altının ons fiyatında : 2.100 dolar

Gümüşün ons fiyatında : 40 dolar

Altının gram fiyatında : 525-560 lira

Gümüşün gram fiyatında : 10-12 lira