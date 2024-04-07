İslam Memiş: Kar satışı gelebilir diyerek duyurdu! Gram altını 3 bin 500 lira olacak... Almalı mı satmalı mı?

Gram altın fiyatları, haftanın son işlem gününde ONS rüzgarının etkisiyle 2330 TL görmesinin ardından 70 TL birden yükselerek 2400 TL psikolojik bandını aştı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında yerini alırken İslam Memiş, 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusunu yanıtladı.

Altın gram fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın 2300 dolar, gram altın da 2400 TL psikolojik seviyesini aştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarının en çok merak ettiği soruları yanıtladı.

ALTIN FED RÜZGARIYLA YÜKSELDİ

2023 yılını 1961 TL'den kapatan gram altın fiyatı 2024 yılında Fed'in faiz indirim sürecine gireceği beklentisiyle ONS öncülüğünde yükseliş trendine girdi.

GRAM ALTIN 2024 YILINDA YÜZDE 22'NİN ÜZERİNDE KAZANDIRDI

Ons altın 2300 doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırarken buradan esen rüzgarın etkisiyle altın gram fiyatı da 2400 TL'nin üzerini test etti. Böylece yıl başından bu yana gram altın yatırımcısına yüzde 22'nin üzerinde getiri sağlamış oldu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi' sorusunu yanıtladı:

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"ONS TARAFINDA 100-150 DOLAR BİR DÜŞÜŞ OLABİLİR"

Altının ons fiyatı 2320 dolar ile yüzde 1.24'lük haftalık kapanış gerçekleştirdi. Yani 2300 dolar psikolojik direnç seviyesi üzerinde seyrediyor. Dikkat edin 100-150 dolarlık satış bekliyorum ifadem vardı. Bu öngörüm hala geçerli.

Ons tarafındaki yükselişleri çok sağlıklı bulmuyorum. 2320 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. Yukarıda 2350 dolar seviyesi hedeflendi. Daha yılın ikinci çeyreğinin ilk haftasında bu seviyeye kadar yükselmesi sağlıksız.

"ALTIN İÇİN GENEL TREND YUKARI" O TARİHİ İŞARET ETTİ!

Tabiki yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Altın güvenli bir limandır. Gram altın TL fiyatı bu hafta tam 3 kez serbest piyasalarda 2400 lira seviyesi altına sarktı.

Gram altın 2425-2453 lira arasında dalgalı seyir var. Alım-satımda yaklaşık 30 liralık bir aralık var. Altında genel tred yukarı. Biz yine 3000-3500 lira seviyesini bekliyoruz. Ama ons altına dikkat diyorum.

"ALTIN GRAM FİYATI ALTIN FIRSATI SUNACAK"

Ons altında yaşanacak kar satışı ve geri çekilmeler haliyle gram altın tarafında da hissedilecek. Gram altın TL fiyatında göreceğimiz aşağı yönlü hareketlerde orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir fırsat sunacaktır."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.399,26

SATIŞ(TL) 2.399,87

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.002,00

SATIŞ(TL) 4.378,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.985,00

SATIŞ(TL) 16.476,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR

ALIŞ(TL) 2.220,29

SATIŞ(TL) 2.264,28