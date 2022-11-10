İslam Memiş gram altında yeni seviyeyi açıkladı! Israrla Perşembe gününe dikkat çekmişti: Altın fiyatlarına 'ABD' dopingi

İşte İslam Memiş'in tutan tahmini, altının güncel fiyatları ve Memiş'in gram altınla ilgili yeni tahmini...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in borsa, dolar, altın, kripto paradaki beklentileri dikkat çekmişti. TV100'deki köşesinde perşembe günü için uyarıda bulunan Memiş yazdıklarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizmiş ve şunları söylemişti:

"Cuma gününü altının ons fiyatı 1.681 dolar, gümüşün ons fiyatı 20,85 dolar seviyesinden tamamladı. Altının ons fiyatı yüzde 3,20, gümüşün ons fiyatında yüzde 7,09’luk yükseliş yükselişin devamı açısından önemliydi.

Bitcoin yüzde 4,45’lik yükselirken pariteler de yüzde 2 primli kapandı. Dolar endeksi (dxy) 110,65 seviyesine geriledi.

Altı aydır manipüle edilen emtia, pariteler ve kripto paraların bu hafta yükselişini sürdüreceğini öngörüyorum.

PERŞEMBEYE DİKKAT DEMİŞTİ

Çünkü Perşembe günü ABD enflasyon verisi açıklanacak. Geçen ay yüzde 8,2 açıklanan ABD enflasyon verisi beklentinin üzerinde gelmişti. Perşembe günü yüzde 8 olarak açıklanması bekleniyor. Yurt içi piyasalarda ise Perşembe günü işsizlik verisini takip edeceğiz.

Altın, gümüş, pariteler ve kripto paralarda dip sevilerin görüldüğünü düşünüyorum. Bundan sonra ki süreçlerde yeni bahaneler ile yükselişler göreceğiz."

İslam Memiş şu tahminlerde bulunmuştu:

"Gram altın: Ekranlarda 1.004, Kapalıçarşı’da 1.010 lira seviyesinden kapanış yapan gram altın, 1.038 lira seviyesinin üzerindeki kapanışını yeni zirve olarak 1.060 lira olarak belirleyebilir.

Ons altın: 1.681 dolar seviyesinden kapanış yapan altının ons fiyatı, 1.698 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdıktan sonra 1.715 dolar seviyesine kadar yükselebilir.

Gram gümüş: 12,47 lira seviyesinden kapanış yapan gümüşün gram fiyatı, 13,05 devamında 13,60 liraya kadar yükselişini sürdürebilir.

Ons gümüş: 20,85 dolar seviyesinden kapanış yapan gümüşün ons fiyatı, 22,35 dolar seviyesini devamında 22,80 dolar seviyesine yükselebilir.

Bitcoin: 21.157 dolar seviyesinden haftayı tamamlayan bitcoin 22 bin dolar direncini kırabilir, yükselişini 23.500 dolar seviyesine kadar sürdürebilir.

Dolar endeksi (dxy): 110,67 seviyesinden kapanış yapan dolar endeksi 109,50 devamında 108,50 seviyesine gerileyebilir.

Bu hafta TL ve borsa tarafında pozitif ayrışmanın devam edeceğini, piyasaların haftaya moralli başlayacağını görebiliriz.

Toparlayacak olursam, bu hafta dolar karşısında her şey yükselirken, dolar uluslararası piyasalarda değer kaybeder."

Altın alacaklar buna dikkat! 10 Kasım 2022 çeyrek, tam, ons CANLI ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN NE KADAR?

Güne $1.704,48 ile başlayan Ons Altın, saat 18:20 itibarıyla %2,49 artışla $1.747,10'dan işlem görüyor. Dün en düşük $1.702,23, en yüksek $1.722,30 seviyelerini gören Ons Altın, günü $1.704,77 seviyesinde kapattı.

Ons Altın, 03.11.2022 tarihinde $1.616,51 ile son bir ayın en düşük, 10.11.2022 tarihinde ise $1.748,92 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Güne 6.547,23 ile başlayan Tam Altın, saat 18:18 itibarıyla %2,23 artışla 6.693,37'dan işlem görüyor. Dün en düşük 6.544,48, en yüksek 6.552,19 seviyelerini gören Tam Altın, günü 6.552,19 seviyesinde kapattı.

Tam Altın, 21.10.2022 tarihinde 6.211,67 ile son bir ayın en düşük, 10.11.2022 tarihinde ise 6.706,02 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Tam Altın 6.693,37 TL'ye karşılık gelmektedir.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Güne 3.273,62 ile başlayan Yarım Altın, saat 18:16 itibarıyla %2,32 artışla 3.349,81'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.272,24, en yüksek 3.276,10 seviyelerini gören Yarım Altın, günü 3.276,10 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın, 21.10.2022 tarihinde 3.105,84 ile son bir ayın en düşük, 10.11.2022 tarihinde ise 3.353,01 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Yarım Altın 3.349,81 TL'ye karşılık gelmektedir.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Güne 1.636,81 ile başlayan Çeyrek Altın, saat 18:18 itibarıyla %2,25 artışla 1.673,66'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.636,12, en yüksek 1.638,05 seviyelerini gören Çeyrek Altın, günü 1.638,05 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın, 21.10.2022 tarihinde 1.552,92 ile son bir ayın en düşük, 10.11.2022 tarihinde ise 1.676,51 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Çeyrek Altın 1.673,66 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güne 1.018,02 ile başlayan Gram Altın, saat 18:17 itibarıyla %2,27 artışla 1.041,20'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.017,59, en yüksek 1.018,79 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.018,79 seviyesinde kapattı.

Gram Altın, 21.10.2022 tarihinde 965,85 ile son bir ayın en düşük, 10.11.2022 tarihinde ise 1.042,71 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.041,20 TL'ye karşılık gelmektedir.

İSLAM MEMİŞ YENİ SEVİYEYİ AÇIKLADI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gelen veriler sonrası değerlendirmede bulundu. İslam Memiş yükselen gram altın fiyatı içinde yeni tahminde bulundu ve Türkiye'ye duyurdu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Enflasyon beklentinin altında açıklandı. Borsalar coştu. Çünkü Fed’in güvercin olacağına dair iyimser beklenti arttı. Fed, faiz artırımlarını yavaşlatırsa dolar endeksinin 107 seviyesine gerilemesi, altının 1.800 dolar üzerine gümüşün 24 dolar seviyesinin üzerine yükselmesi.” dedi.

İslam Memiş, 1000 TL’yi geçen gram altın fiyatı için yeni bir çıkışta bulundu.

Gram altın tahmini yapan İslam Memiş, “Gram altın güçlü direnç seviyesi olan 1.038 lira seviyesinde. Bu sefer kırar ise hedef 1.060 lira. Sonrası 1.090” değerlendirmesinde bulundu.