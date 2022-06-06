İslam Memiş "büyük olacak" dedi, tarih verdi: Hazır olun!

Finansal analist İslam Memiş, köşe yazısında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. İslam Memiş'ten gram altın, dolar, nakit yatırımları ve hükümetin ekonomi politikalarına dair dikkat çeken açıklamalar geldi.

Btchaber'deki köşesinde Memiş, şunları söyledi:

YouTube kanalımın son videosunda da belirttiğim gibi “Nisan ayında başlayan yüksek tansiyonun sonuna geldik”

Neydi kırmızı çizgi? Dolar/TL de 16,40-16,60 lira, gram altın da 980-1.000 lira, 16,54 – 998 lira seviyeleri test edildi.

Yakında açıklanacak yeni ürün sonrası kademeli geri çekilmeleri takip edeceğim. Dolar/TL’de 16,15-16,05-15,88. Peki ya devamı? Onu yeni ürün açıklandığında yorumlamak gerek.

Benim bugünkü şartlardaki öngörüm böyle. Ne kadar çok faiz, ne kadar fazla getiri, o kadar çok talep ve karşılık. Temkinli gitmekte fayda var. Sakin ve yavaş yavaş. 2021 Aralık’ta yaşanan hızlı çöküşü beklemiyorum.

Ekim uyarısı: Hazır olun!

Keşke olsa ancak şuan ki şartlarda çok zor. İmkansız değil, zaman alır. O zaman da dünyada yok! Çünkü Ekim’de büyük bir küresel krize hazır olun!

Dünya bir yandan gıda krizi ile mücadele ederken, diğer yandan da finansal çöküşü engellemek için çaba gösterecek. Yine son videomda dediğim gibi “Ekim hazırlığı” önemli.

Bu hazırlık NAKİT hazırlığı olacak. Bugüne kadar MAL hazırlığı yapmıştık. Çünkü MAL değerli, NAKİT değersizdi.

Artık NAKİTİN değerli, MALIN değersiz olduğu bir sürece hazırlık yapacağız.

Önce kur aşağıya çekilecek (Kısa vade için) Sonra kaldığı yerden devam. Haziran-Temmuz-Ağustos aylarının enflasyon rakamları düşük gelecek (Mevsimsel etki) Sonra kaldığı yerden devam.

Asıl soru şu; “Döviz ve enflasyonun gerilemesi vatandaşın cebine yansıyacak mı?” Bu sorunun cevabı “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Maliye” ayağında.

Önümüzdeki iki hafta iç siyasete odaklandığımız bir dönem olacak. Nisan ayında belirlediğimiz yol haritamız neydi? Haziran, iç siyasete odaklanacağımız bir aydı. Bu yol haritamız devam ediyor.