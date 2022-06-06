İslam Memiş böyle uyardı! 'Bu olursa hepimize geçmiş olsun'

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, iktidara önemli uyarılarda bulundu.

"Bence sayın Cumhurbaşkanı bütün kadrosunu değiştirmedikten sonra işi oldukça zor." diyen Memiş, "Ben bunu samimiyetimle bir vatandaş olarak söylüyorum. Sosyal medyaya, yanındakilerden öyle fotoğraflar geliyor ki.. 'Hayırlı Cumalar' mesajını son model arabaya yaslanarak paylaşıyorlar. Halk; domatesle, patatesle, yağ ile şeker ile mücadele veriyor. Dünyada ciddi bir ekonomik kriz var. Senin verdiğin poza bak. Sen Cumhurbaşkanlığı'nda, Cumhurbaşkanı'na danışmanlık yapan bir insansın." ifadelerini kullandı.

'Biraz ağır olun'

"Hiç yakışıyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı bunu görmüyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu göstermiyorlar mı? Ben size bir iddiada bulunayım mı? Göstermiyorlar." öngörüsünü paylaşan İslam Memiş, "Şu andaki kadro ile sayın Cumhurbaşkanı'na Allah kolaylık versin. Benim kişisel kanaatim ciddi bir temizliğe ihtiyaç olduğu yönünde. Böyle bir görüntü hele ki bu devirde olmaz. Devlet yönetiyorsunuz. Devletin makamında oturan insanlarsınız. Biraz ciddi, biraz ağır olun." şeklinde konuştu.

'Türkiye'nin siyasi istikrarı bozulursa hepimize geçmiş olsun'

Memiş, Türkiye üzerinde oynan oyunları hatırlatarak, şöyle devam etti:

Şu anda yabancı istihbarat memurları Türkiye'yi karıştırmak için sahada. Çok ciddi anlamda mücadele veriyorlar. Türkiye ve toplum hem ekonomik anlamda buhran geçirirken hem de yurt dışı operasyonlarına maruz kalıyor. Bunun yanında devleti emanet ettiklerimiz bu görüntüleri verdikçe, Türkiye'nin siyasi istikrarı bozulursa hepimize geçmiş olsun. Kim gelirse gelsin. Çünkü bu istihbarat memurları hangi hükümet gelirse gelsin hepsi ile aynı mücadeleyi verecek. Aynı Filistin'i parça parça yemeleri gibi. Türkiye'yi de ilk önce ekonomik sonra sosyolojik sonra ahlaki sonra da siyasi olarak dilim dilim götürürler. Devir herkesin aklını başına alma devri.