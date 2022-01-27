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Ekonomi İslam Memiş altın ve dolar alacakları acil olarak uyardı: 10 bin liranız varsa akşam hemen bunu yapın
Ekonomi

İslam Memiş altın ve dolar alacakları acil olarak uyardı: 10 bin liranız varsa akşam hemen bunu yapın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küçük yatırımcının sepet yapması gerektiğini ve yatırımlarını dörde bölmesim gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 13:20:00 -
İslam Memiş altın ve dolar alacakları acil olarak uyardı: 10 bin liranız varsa akşam hemen bunu yapın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımların bölünmesi gerektiğini söyledi.

Beyaz Tv'de ekranlara geşen Her Açıdan programında konuşan İslam Memiş çarpıcı uyarılarda bulundu.

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları:

Gaza gelmeyin. Seçim sürecinde olan bir ülke var. Adamlar kur ataklarına müsaade etmeyecekler. Gram altın için Şubat ayında bir düşüş bekliyorum. Hani FED’den sonra uçacaktı. Hala yerinde sayıyor. Her ayın hikayesi farklı.. Şubat ayı Cumhurbaşkanı yurt dışına gidecek. Şirketler para bozduracak. Acele etmeyelim. Dünya şu an kabuk değiştiriyor. Artık akıllı olacağız. 10 bin liranız varsa, 2 bin 500 lira ile döviz, 2 bin 500 lira ile emtia, geriye kalan ile borsa ile kripto alabilirsiniz. Yani bir sepet yapmanız lazım. Buna siz karar vereceksiniz. Bunun örneğini kaç aydır veriyorum. Çünkü bu bir risk. Parayı tek bir şeye yatırmak risk. 10 bin liramı dörde böldüm, yoluma devam ediyorum. Tek sepet olmamalı. Bu akşamdan itibaren sepet yapın. Çünkü bu durumda düşerken de yükselirken mutlu olursunuz.

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