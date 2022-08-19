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Ekonomi İslam Memiş altın için üstüne basa basa uyardı: Duymadım, görmedim, kaçırdım diyenlerin dikkatine
Ekonomi

İslam Memiş altın için üstüne basa basa uyardı: Duymadım, görmedim, kaçırdım diyenlerin dikkatine

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için alım fırsatı geldiğini belirterek, "Gram altın 1030'un altına sarktı. Duymadım, görmedim, kaçırdım diyenlerinde dikkatine..." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 14:04:00 -
İslam Memiş altın için üstüne basa basa uyardı: Duymadım, görmedim, kaçırdım diyenlerin dikkatine

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bir süredir sözünü ettiği gram altında son fırsatın geldiğini duyurdu. İşte İslam Memiş'in merakla beklenen gram altın yorumları ve açıklamaları...

İslam Memiş bir tweet atarak müjdeyi verdi. Bir süredir Eylül öncesinde gram altının son bir kez daha alım fırsatını vereceğini belirten ünlü finansal analist bu an geldiğinde haber vereceğini söylemişti.

İslam Memiş, Twitter hesabını kilitli tutuyor. Takipçi konusunda seçici davran Memiş en çok merak edilen açıklamalarını da twitter üzerinden yapıyor.

İşte sadece İslam Memiş'i twitter'da takip edebilenlerin görebildiği o tweet:

"Gram altın 1030'un altına sarktı. Duymadım, görmedim, kaçırdım diyenlerinde dikkatine..."

Öte yandan İslam Memiş TL'de bekleyenler için de bir tweet attı. Memiş tweet'inde şöyle yazdı: "TL'de bekleyene dolar haricinde altın, gümüş, euro, sterlin. Fiyata değil, getiriye bakmak gerek. Pariteler, ons'lar değer kaybetti. Bir miktar daha olabilir ancak alır işime bakarım. Dolar yürüdüğünde onlar koşar" diye yazdı.

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