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Ekonomi İslam Memiş 2023 bombasını patlattı!
Ekonomi

İslam Memiş 2023 bombasını patlattı!

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında bugün düşüş var. Gram altın 1081 liradan alıcı buluyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş 2023 altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 10:54:00 -
İslam Memiş 2023 bombasını patlattı!

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında bugün düşüş var. Gram altın 1081 liradan alıcı buluyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş 2023 altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Altın fiyatları yükseldi mi düştü mü merak ediliyor. 26 Aralık gram altın 1.081, çeyrek altın 1.803, yarım altın 3.608, cumhuriyet altını 7.187 liradan alıcı buluyor. Dolar 18,70, Euro da 19,91 liradan işlem görüyor. "2023 genel itibariyle zaten riskli, karmaşık ve belirsiz bir yıl olacak." diyen Memiş, tv100'deki yazısında şunları kaleme aldı:

-Resesyon, enerji ve gıda krizinin yanına bunları da koyabiliriz.Bir de “enflasyon düşecek” yalanı bittiğinde gerçekleri daha net görmüş olacağız.

-Gram altın ve gram gümüşte yeni zirveler bekliyor olacağım. Borsa tarafında beklediğim aşağı yönlü düzeltmeler daha başlamadı.

-Kripto paralar aynı bant aralığında baskılanmaya devam ediyor.

-Yılın son haftasına fırtına öncesi sessizlik ile başlıyoruz. 2023’ün ilk haftası itibariyle sert fiyatlamalar kaçınılmaz olur! Dikkat edin.

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