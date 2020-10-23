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Dünya İslam karşıtlığı pahalıya mâl olacak! Araplar Fransız mallarını boykota başladı
Dünya

İslam karşıtlığı pahalıya mâl olacak! Araplar Fransız mallarını boykota başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a açıkça savaş açmasına tepki olarak bazı Arap ülkelerinde Fransız malları boykot edildi. Bu ülkelerden biri olan Kuveyt’te esnaf Fransız mallarını raflardan kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:15:00 -
İslam karşıtlığı pahalıya mâl olacak! Araplar Fransız mallarını boykota başladı

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu ay başında İslam'ı hedef alan açıklamalarının ardından, faşizm boyutuna ulaşan uygulamalarla Müslümanlara ait kurumlar ve camiler kapatılmaya başlandı.

Artan baskılar sonrası bazı Arap ülkelerinde, Fransız mallarının boykot edilmesi için çağrılar yapıldı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Müslümanlara yönelik 'zulme varan' uygulamalara tepki olarak Fransa menşeli ürünlerin alınmaması ve satılmaması istendi.

Kuveyt'te bazı market zincirleri, çağrıların ardından raflarındaki Fransız mallarını topladı.

Bununla yetinmeyen Kuveyt esnafı, raflara "Tüm Fransa ürünlerini ikinci bir işarete kadar tüm pazardan kaldırma kararı aldık" ifadelerinin yer aldığı afişler yerleştirdi.

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