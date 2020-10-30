  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İslam İşbirliği Teşkilatından İzmir mesajı
Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatından İzmir mesajı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İzmir'de 6,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem için taziye mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:05:00 -
İslam İşbirliği Teşkilatından İzmir mesajı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İzmir'de 6,9 şiddetinde yaşanan deprem için taziye mesajı yayınladı.

İslam İşbirliği Teşkilatının internet sitesinde yayınlanan taziye mesajında, İİT Genel Sekreterliği'nin, Türkiye'nin batı kesimindeki Ege denizinde meydana gelen deprem sonucunda İzmir'de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından dolayı üzüntü duyduğu bildirildi.

Mesajda, söz konusu depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’
Gündem

Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’

FOX TV'den ayrıldıktan sonra İzmir'de yaşamaya başlayan Fatih Portakal, bugün meydana gelen depremde yaşadığı büyük korkuyu anlattı. ..
“2023’ü hedeflediğimiz birçok mega proje var”
Ekonomi

“2023’ü hedeflediğimiz birçok mega proje var”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazda ve enerjide bölgenin ticaret merkezi olma doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini..
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Aktüel

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay