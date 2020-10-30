İslam İşbirliği Teşkilatından İzmir mesajı
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İzmir'de 6,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem için taziye mesajı yayınladı.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İzmir'de 6,9 şiddetinde yaşanan deprem için taziye mesajı yayınladı.
İslam İşbirliği Teşkilatının internet sitesinde yayınlanan taziye mesajında, İİT Genel Sekreterliği'nin, Türkiye'nin batı kesimindeki Ege denizinde meydana gelen deprem sonucunda İzmir'de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından dolayı üzüntü duyduğu bildirildi.
Mesajda, söz konusu depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.