  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İslam İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan ve Bahreyn, Fransa'daki terör saldırısını kınadı
Aktüel

İslam İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan ve Bahreyn, Fransa'daki terör saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:37:37 -
İslam İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan ve Bahreyn, Fransa'daki terör saldırısını kınadı

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suudi Arabistan ve Bahreyn, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıyı kınadı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırı şiddetle kınandı.

Gerekçesi ve amacı ne olursa olsun, abartı, aşırılık ve terörizm olgusunun tüm biçimleriyle ve tezahürleriyle reddedildiği kaydedilen açıklamada, nefret ve şiddete yol açan uygulamalardan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, olayda hayatını kaybedenler için Fransa hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Fransa'da düzenlenen terör saldırısı şiddetle kınandı.

Tüm dinler, inançlar ve sağduyu ile çelişen bu tür aşırılık yanlısı eylemlerin tamamen reddedildiği kaydedilen açıklamada, nefret, şiddet ve aşırılık doğuran uygulamaları reddetmenin önemli olduğu vurgulandı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre de Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısı kınanarak, olayda hayatını kaybedenler için Fransa hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Bahreyn'in Fransa ile dayanışma içinde olduğu aktarılan açıklamada, Bahreyn'in tüm insani değer ve ilkelere aykırı olan, amacı ve gerekçesi ne olursa olsun her türlü şiddet, aşırılık ve terörizmi reddeden kararlı tutumu yinelendi.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde bu sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, gram altının 2020 yılı sonunda 525 lirayı bulabileceğini iddia etti.
Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde
Korona Virüs

Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de vaka artışının yüzde 99 olduğunu açıkladı. Bakan'ın açıklaması sonrası konuşan Düzce Valisi Atay "Bık..
Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı
Siyaset

Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı

Kendi partisinin seçimlerde alacağı oyu dahi açıklayamayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin oyunun 34'lere düştüğ..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay