İslam İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan ve Bahreyn, Fransa'daki terör saldırısını kınadı

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suudi Arabistan ve Bahreyn, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıyı kınadı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırı şiddetle kınandı.



Gerekçesi ve amacı ne olursa olsun, abartı, aşırılık ve terörizm olgusunun tüm biçimleriyle ve tezahürleriyle reddedildiği kaydedilen açıklamada, nefret ve şiddete yol açan uygulamalardan kaçınılması çağrısında bulunuldu.



Açıklamada, olayda hayatını kaybedenler için Fransa hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Fransa'da düzenlenen terör saldırısı şiddetle kınandı.

Tüm dinler, inançlar ve sağduyu ile çelişen bu tür aşırılık yanlısı eylemlerin tamamen reddedildiği kaydedilen açıklamada, nefret, şiddet ve aşırılık doğuran uygulamaları reddetmenin önemli olduğu vurgulandı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre de Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısı kınanarak, olayda hayatını kaybedenler için Fransa hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.



Bahreyn'in Fransa ile dayanışma içinde olduğu aktarılan açıklamada, Bahreyn'in tüm insani değer ve ilkelere aykırı olan, amacı ve gerekçesi ne olursa olsun her türlü şiddet, aşırılık ve terörizmi reddeden kararlı tutumu yinelendi.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde bu sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

