İslam İşbirliği Teşkilatı Azerbaycan'da: İsrail - Gazze sorunu için çağrılar yapıldı, yeter artık' dediler
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 5. Çalışma Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. Yetkililer İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın durdurulması için çağırılar yaptı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 5. Çalışma Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi.
Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve üye ülkelerden 20 bakan katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da toplantıda yer aldı.
Toplantıda, İİT ülkelerindeki işsizlik sorunu ve bununla mücadele yolları, iş gücü ve istihdam hizmetlerinin dijitalleştirilmesi gibi konular ele alındı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının da gündeme geldiği toplantıda yapılan konuşmalarda saldırılar kınandı ve Filistin halkına dayanışma ifade edildi.
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Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın durdurulması için uluslararası kamuoyuna çağrılar yapıldı.
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