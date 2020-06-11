İslam ekonomisi ve finansının nabzı bu konferansta atacak

İslam ekonomisi ve finansını daha iyi anlama ve yorumlamaya katkıda bulunmak amacıyla İslam Kalkınma Bankası’nın kuruluşu İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek konferansın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

İstanbul Sabahattin Zaim üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, “İki yılda bir yapılan konferans her zaman bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. İstanbul Sabahattin Zaim üniversitesi olarak 2019 yılında konferansa talip olduk ve 12’nci konferansın üniversitemizin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılması kabul edildi” diye konuştu.