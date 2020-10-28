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Dünya İslam düşmanlığının körüklendiği Fransa'da Türklere saldırı! Yaralılar var
Dünya

İslam düşmanlığının körüklendiği Fransa'da Türklere saldırı! Yaralılar var

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un radikal politikaları ve söylemleri nedeniyle İslam düşmanlığının körüklendiği Fransa'da, Ermenistan yanlıları Türklere saldırdı. Olayda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:05:00 -
İslam düşmanlığının körüklendiği Fransa'da Türklere saldırı! Yaralılar var

Fransa'nın güneydoğusundaki Isere kentinde Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, 300-400 Ermeni protestocu A7 otoyolunu her iki yönden ulaşıma kapattı.

Sabah saatlerinde Lyon ve Marseille yönlerine doğru trafik sıkışıklığı başladı.

Trafikte kalanlarla protestocular arasında tansiyon yükselirken, Ermenistan yanlısı protestocular, işe gitmek isterken kendilerine tepki gösteren bir grup Türk vatandaşına saldırdı.

Protestocular 1'i ağır 5 Türk asıllı kişinin yaralanmasına sebep oldu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Göstericilerin otoyolu terk etmesinin ardından trafik açıldı.

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