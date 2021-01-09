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Dünya İslam düşmanlığını seçim vaadi yaptı... Başa geldiğinde ilk işi bu olacak
Dünya

İslam düşmanlığını seçim vaadi yaptı... Başa geldiğinde ilk işi bu olacak

Hollanda’da ırkçı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlükler Partisi (PVV), seçim vaadi olarak "İslam'dan Arındırma Bakanlığı"nın kurulacağını açıkladı. Ayrıca kamuda başörtüsü yasağı uygulanacağı, sığınma taleplerinin durdurulacağı ve sığınmacı merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 19:25:00 -
İslam düşmanlığını seçim vaadi yaptı... Başa geldiğinde ilk işi bu olacak

Hollanda’da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders liderliğindeki Özgürlükler Partisi PVV, resmi internet sayfasından 17 Mart'ta yapılacak seçimler için 2021-2025 yılı programını açıkladı. Programda, Göçmenlik, Geri Dönüş ve İslam'dan Arındırma Bakanlığı kurulacağı ve İslam'ın totaliter bir ideoloji olarak tanıtılacağı sözü verildi.

İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen almamanın vaad edildiği programda, camiler, İslami okullar ve Kur'an-ı Kerim aracılığıyla "İslami ideoloji"nin yayılmasının yasaklanacağı ifade edildi.

Başörtüsü yasağı uygulanacak

Programda, kamuda başörtüsü yasağı uygulanacağı, sığınma taleplerinin durdurulacağı ve sığınmacı merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi. Çifte vatandaş olanlar için seçim ve seçilme hakkı verilmeyeceği belirtildi.

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