İslâm düşmanlığından örnek Müslümanlığa! Yıkmak istedikleri İslâm ile şereflendiler

İslâmofobi ve ırkçılık gibi Ortaçağın skolastik düşüncesi altında boğulan Batı, İslâm güneşinin ışık demetleriyle sarsılıyor. Batı dünyasının Müslümanlara yönelik soykırıma varan saldırı ve algı operasyonlarına rağmen Avrupalılar, fevc fevc İslâm’a koşuyor. Kimisi din karşıtı kitap yazarken, kimisi cami bombalamaya giderken, kimisi de Kur’an-ı Kerim’in yasaklanması gerektiğini savunurken İslâm ile müşerref olmanın gururunu yaşıyor. İslâm aleyhinde söylemler üretmeye çalışırken, vefalı bir şekilde İslâm’ın ensarı olan Avrupalılar, Allah’ın dinini büyük bir azimle benimsiyor. Gazetemiz Akit’in yaptığı araştırmada, özellikle İslâm aleyhinde çalışmalar yapanların İslâm’ın güzellikleri karşısında hayran kalıp, hidayete erdiğini ortaya koydu. Özellikle siyaset, müzik ve sinema tarihi çok sayıda ünlü ismin ani bir kararla İslâmiyet’e geçiş öyküsü ile dolu. Uyuşturucu, alkol ve şehvet bataklığına saplanarak küfre bulaşan isimler, hayatlarında yaşadığı kırılma noktalarından sonra İslâmiyet’e yönelip Müslüman oldu.

Saldırmak istediği islâm merkezinin başkanı oldu

İşte Muazzez İslâm dininin parlayan yıldızları:

-ABD’li eski asker Richard McKinney’in, hikâyesi duygulandıran isimlerden. McKinney, bombalamak istediği İslâm Merkezine gidip geldikçe İslâm ile müşerref oldu. Gittiği İslâm merkezindeki Müslümanların kendisine Kur’-an-ı Kerim’den ayetler okuduğunu ve 8 haftada İslâm’dan etkilendiğini belirten McKinney, o süreci şu şekilde anlatıyor: “Camide her gün daha uzun saatler harcamaya başladım ve her şey çok mantıklı gelmeye başladı. Şehadet getirip, Müslüman olmak istedim ve oldum. ”Eski bir İslâm düşmanı alan Richard Mckinney, şimdi, daha önce bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı İslâm merkezinin başkanlığını yapıyor.

14 yıl papazlık yapmıştı

-Hollanda’da İslâm ve Müslümanlara karşı tutumuyla bilinen Geert Wilders’ın danışmalığını yapan Arnoud Van Doorn, politik kariyerinin başlarında kendisi de İslâm karşıtı bir figürdü. Kur’an-ı Kerim’in yasaklanmasını savunacak kadar.. 2013 yılında yalnızca ailesinin bildiği bir serüvene girdi. Bir sene boyunca İslâm’ı öğrenmek için uğraştı. Arapça dersleri aldı, birçok Müslüman ile fikir alışverişi yaptı.

-Yine aynı partiden Joram Van Klaveren, İslâm karşıtı kitap yazarken Müslümanlığı seçti. İslâmiyet’i seçen Klaveren, Müslüman olduktan sonra gayrimüslimlerin İslâm karşıtı düşüncelerini çürüten bir kitap çıkardı.

-“Geçmişimden utanç duyuyorum, örtümle gurur duyuyorum” diyen Rus manken Elilikna ise, İslâm’la tanıştıktan sonra şöhrete sırtını çevirdi ve tesettüre büründü.

-Rus Ortodoks Kilisesinde 14 yıl papazlık yaptıktan sonra Almanya’da İslâm’ı seçerek Müslüman olan Sergey de, Kur’an’dan ve özellikle Fatiha suresinden etkilendiğini dile getiriyor.

-İngiltereli uyuşturucu kaçakçısı Clifford Brown, Müslüman olarak Bilal ismini aldı. Kendine yeni bir hayat kuran Bilal, Kur’an’ı daha iyi anlayabilmek için Şam’da Arapça öğrendi.

-Micheal Jackson’ın kız kardeşi Amerikalı şarkıcı Janet Jackson, dolar milyarderi olan kocası Wissam Al-Mana ile evlenmeden önce Müslüman oldu.

Hapishanede, Kur’an-ı Kerim ile tanıştı

-Amerikan boksör Mike Tyson, 1992 yılında hapse girdi ve onun için aydınlanma sürecinin başlangıcı oldu. Hapishanede, Kur’an-ı Kerim ile tanışan Tyson, İslâm’a ilgi duymaya başladı. Hapishaneden çıktıktan sonra Müslüman oldu ve Mekke’ye gitti. Müslüman bir kadınla evlendi. Şu an beş vakit namaz kılıyor.

-NBA yıldızı Shaquille O’Neal, muhafazakar bir çevrede doğdu ve büyüdü. Gençlik yıllarında İslâm felsefesi ile yakın bir bağ kurdu. Müslüman olduğunu dillendirmekten hiçbir zaman çekinmeyen O’Neal, 2 defa Hac’ca gitti.