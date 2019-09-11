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İslam düşmanlığında sınır tanımıyor! Başörtüsüyle ilgili skandal vaat

İslam'a olan düşmanlığıyla tanınan Avusturya'nın eski Başbakanı Sebastian Kurz ülkesinde yapılacak seçimlerle ilgili skandal vaatlerde bulundu. Kurz, seçilmesi durumunda başörtüsünü yasaklayacağını söyledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:59
İslam düşmanlığında sınır tanımıyor! Başörtüsüyle ilgili skandal vaat

Ülkede 29 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesi ÖVP'nin (Avusturya Halk Partisi) vaatlerini açıklayan eski Başbakan Sebastian Kurz, başta Müslümanlar olmak üzere göçmen ve mültecilere yönelik sert ve kısıtlayıcı uygulamaların iktidara geldiklerinde süreceğini belirtti.

Kurz, ülkeye gelen çok sayıda göçmenin köklü değişikliklere yol açtığını, bu nedenle "Avusturya kimliğinin" muhafaza edilmesi için bazı önlemlerin alınması gerektiğini savundu.

Haç kalacak, başörtüsü yasaklanacak

Avusturya kültür ve geleneklerinin sürdürülmesinin önemine işaret eden Kurz, okullarda bulunan haç sembolünün varlığını sürdüreceğini kaydetti. Kurz, aşırı sağcı hükümet döneminde yürürlüğe giren ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağının kapsamının, ortaokul öğrencilerini kapsayacak şekilde 14 yaşına kadar genişletileceğini ve öğretmenlerin başörtüsü takmasının da yasaklanacağını söyledi.

Avusturya değerlerinin aktarılacağını söyledi

Düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere göçmen ve mültecilere yönelik kısıtlanan sosyal yardım düzenlemesinin süreceğini ifade eden Kurz, çocukları ülke dışında bulunan yabancı çalışanlara verilen "çocuk yardımlarının" daha sıkı denetleneceğini dile getirdi. Kurz, okullarda özellikle göçmen çocuklara yönelik "vatandaşlık bilgisi" adı altında bir dersin müfredata alınacağını belirterek derste; hukuk sisteminin işleyişi, demokrasi ve Avusturya değerlerinin aktarılacağını söyledi.

Siyasal İslam'la mücadele

Neonazi Kimlikçiler hareketi gibi radikal oluşumların yasaklanacağına vurgu yapan Kurz, siyasal İslam'la mücadele için yeni bir merkezin kurulacağı bilgisini paylaştı. Kurz, oy kullanma yaşının 16 olduğu ülkede evlenme yaşını 18'e yükselteceğinin altını çizerek, kuzenler arasında evliliğin yasaklanacağını belirtti

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:59
  1. Avusturya
  2. Sebastian Kurz

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