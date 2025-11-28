İslam düşmanlığı ve ayrımcılığa dikkat diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa 14'üncü Leo ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14’üncü Leo ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli mesajlar iletti. Çatışmanın, ayrışmayı, nefret ve şiddeti beslediğini ve Batı ülkelerinde artan İslam düşmanlığı ile yabancı karşıtlığının bu döngünün örnekleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, medya ve popülist siyasetçilerin bu olumsuz algıyı kasıtlı ya da kasıtsız olarak körüklediklerini belirtti. Bu hassas konunun göz ardı edilmesinin, gelecekte ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, Papa 14’üncü Leo’yu ülkesinde misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyareti Türkiye ile Vatikan arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendirmek için bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti. Aynı zamanda, ziyaretin sadece ikili ilişkiler değil, tüm insanlık için önemli mesajlar içereceğini düşündüğünü söyledi.

Erdoğan, ziyareti, dünya genelindeki belirsizliklerin arttığı ve çeşitli bölgelerde gerilimlerin yükseldiği bir dönemde gerçekleştiği için çok anlamlı bulduğunu açıklayarak, “İkili görüşmemizde barış ve istikrar konusundaki düşüncelerimizi paylaştık, insani krizler ve adaletsizliğe dikkat çekerek, yapıcı bir yaklaşım benimsemenin önemini vurguladık” dedi. Türkiye’nin farklı kültürler arasında bir köprü işlevi gördüğünü belirten Erdoğan, bu topraklarda farklı din ve inançlara mensup insanların barış içinde yaşadığına dikkat çekti.

Ayrıca, bölgesel ve küresel barış için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını da kaydeden Erdoğan, insani yardımlar konusunda da önemli katkılarda bulunduklarını sözlerine ekledi. Filistin meselesinin de kalıcı barış için çözülmesi gereken bir mesele olduğunu ifade eden Erdoğan, barış, adalet ve huzur için dayanışma çağrısında bulundu.

Erdoğan, Türkiye’nin herkes için adalet ve barış anlayışını benimsediğini, bu konu üzerine yoğunlaşarak ilerlemeye devam edeceğini dile getirdi. Papa 14’üncü Leo ise Türkiye’nin çok kültürlü yapısının önemine dikkat çekerek, Hristiyanların Türk kimliğinin bir parçası olduğunu belirtti. Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.