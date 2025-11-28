  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

17 ilde yapılan geniş kapsamlı operasyonda 458 gözaltı var! Bakan Yerlikaya: Onlara nefes aldırmayacağız

Diplomatik savaş dolu dizgin

Son dakika! Papa'yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir

Bildiri kabul edildi: Türkiye’den Gazze’deki mazlumlar için kritik hamle!

Cihangir Dumanlı’dan meşru hükümete darbe çağrısı: Emekli Tümgeneral haddini aştı

Güney Afrika'dan ABD’ye 'Hakaretleri hoş karşılamıyoruz’ tepkisi Trump'a yalancı iması

HGS mağduriyeti iddiası da ellerinde patladı! Sözcü ve NOW’un haberi palavra çıktı

Yeniden Refah Partisi'nden flaş açıklama! SDG’nin Suriye hükümetine entegrasyonu gündemde

Son dakika: 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu

“Bu bir başarı hikayesi kutluyorum Bakan’ım” CHP’li vekilden deprem konutları itirafı
Gündem İslam düşmanlığı ve ayrımcılığa dikkat diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa 14'üncü Leo ile görüştü
Gündem

İslam düşmanlığı ve ayrımcılığa dikkat diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa 14'üncü Leo ile görüştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İslam düşmanlığı ve ayrımcılığa dikkat diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa 14'üncü Leo ile görüştü

Batı ülkelerinde artan İslam düşmanlığıdır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan , Papa 14’üncü Leo ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli mesajlar iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14’üncü Leo ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli mesajlar iletti. Çatışmanın, ayrışmayı, nefret ve şiddeti beslediğini ve Batı ülkelerinde artan İslam düşmanlığı ile yabancı karşıtlığının bu döngünün örnekleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, medya ve popülist siyasetçilerin bu olumsuz algıyı kasıtlı ya da kasıtsız olarak körüklediklerini belirtti. Bu hassas konunun göz ardı edilmesinin, gelecekte ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

 

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, Papa 14’üncü Leo’yu ülkesinde misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyareti Türkiye ile Vatikan arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendirmek için bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti. Aynı zamanda, ziyaretin sadece ikili ilişkiler değil, tüm insanlık için önemli mesajlar içereceğini düşündüğünü söyledi.

 

Erdoğan, ziyareti, dünya genelindeki belirsizliklerin arttığı ve çeşitli bölgelerde gerilimlerin yükseldiği bir dönemde gerçekleştiği için çok anlamlı bulduğunu açıklayarak, “İkili görüşmemizde barış ve istikrar konusundaki düşüncelerimizi paylaştık, insani krizler ve adaletsizliğe dikkat çekerek, yapıcı bir yaklaşım benimsemenin önemini vurguladık” dedi. Türkiye’nin farklı kültürler arasında bir köprü işlevi gördüğünü belirten Erdoğan, bu topraklarda farklı din ve inançlara mensup insanların barış içinde yaşadığına dikkat çekti.

Ayrıca, bölgesel ve küresel barış için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını da kaydeden Erdoğan, insani yardımlar konusunda da önemli katkılarda bulunduklarını sözlerine ekledi. Filistin meselesinin de kalıcı barış için çözülmesi gereken bir mesele olduğunu ifade eden Erdoğan, barış, adalet ve huzur için dayanışma çağrısında bulundu.

Erdoğan, Türkiye’nin herkes için adalet ve barış anlayışını benimsediğini, bu konu üzerine yoğunlaşarak ilerlemeye devam edeceğini dile getirdi. Papa 14’üncü Leo ise Türkiye’nin çok kültürlü yapısının önemine dikkat çekerek, Hristiyanların Türk kimliğinin bir parçası olduğunu belirtti. Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu
Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

Gündem

Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

Filistin halkına yönelik olağanüstü insanı çaba gösterdi! Başkan Erdoğan'a dünya çapında ödül
Filistin halkına yönelik olağanüstü insanı çaba gösterdi! Başkan Erdoğan'a dünya çapında ödül

Gündem

Filistin halkına yönelik olağanüstü insanı çaba gösterdi! Başkan Erdoğan'a dünya çapında ödül

Tarihî ziyaret başladı! Papa 14. Leo Türkiye’de Erdoğan'la görüşecek
Tarihî ziyaret başladı! Papa 14. Leo Türkiye’de Erdoğan'la görüşecek

Gündem

Tarihî ziyaret başladı! Papa 14. Leo Türkiye’de Erdoğan'la görüşecek

Son dakika! Papa'yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir
Son dakika! Papa'yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir

Gündem

Son dakika! Papa'yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23