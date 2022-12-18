İslam düşmanlığı sonunda bunu da yaptırdı! Müslüman futbolcuları maymuna benzetti

Futbolun kalbi haftalardır Katar'da atarken, Dünya Danimarka'dan gelen skandal görüntüleri konuşuyor. Bugün dünyanın en büyüğünün belirleneceği final için nefesler tutulmuşken Danimarka'dan skandal bir Haber geldi.

Dün oynanan maç ile üçüncülüğü Hırvatistan'a kaptıran Faslı oyuncular canlı yayında maymuna benzetildi. Danimarka kanalı TV 2 Nyheder'da sunuculuk yapan Soren Lippert, Faslı oyuncuların annelerine sarıldığı anlar gösterilirken maymunların birbirlerine sarıldığı fotoğraf karesini havaya kaldırarak kameralara gösterdi.

Lippert daha sonra maymun fotoğrafına bakarak şu ifadeyi kullandı kullandı; 'Birbirlerine bağlı oldukları için bunu Katar'da, Fas'ta aile toplantılarında da yapıyorlar.'

O anlara ait görüntüler kısa sürede viral olurken sunucu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Yüzlerce tepki mesajı paylaşıldı, Danimarkalı sunucu ırkçılık ile suçlandı. Skandalın baş rolündeki sunucu ve kanaldan ise henüz bir açıklama gelmedi.