İslam düşmanları göbek atsın! Müslümanları “delirttiler”

Münübe Yılmaz

Dinî kimlikleri nedeniyle sürekli hedef alınmak, birçok Hintli Müslüman üzerinde zihinsel sıkıntılar oluşturmaya başladı. Sağlık Bilimleri dergisinde yayınlanan bir araştırma makalesinde, Hindistan'da Müslümanların Hindulara kıyasla daha yüksek kaygı riski altında olduğu ortaya çıktı. Makale ayrıca yaş, eğitim, medyaya maruz kalma ve cinsiyet gibi faktörlerin de zihinsel sağlık sorunları ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu gözler önüne serdi.

Hükümetin rolü büyük

Yeni Delhi merkezli bir ruh sağlığı araştırmacısı ve intihar önleme aktivisti olan Pooja Priyamvada, cinsiyet, sınıf ve din gibi faktörlerin bir bireyin ruh sağlığını belirlemede önemli bir rol oynadığını açıkladı. Priyamvada, birçok Müslüman arkadaşının, öncelikle kimlikleri nedeniyle hedef alındıklarını hissettiklerini ifade etti. Hindistan'daki hak aktivistleri, ana akım medyanın ve hükümetin nefretin yayılmasındaki rolünün büyük olduğunu vurgularken, Hindistan'ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradesh'ten Müslüman öğrenci aktivist Sharjeel Usmani ise “Müslüman toplum arasında zihinsel sıkıntı sorunu o kadar ilerledi ki, birçok insan etrafındaki şeylerden ne kadar şiddetli bir şekilde etkilendiğinin farkına bile varamıyor” şeklinde konuştu.