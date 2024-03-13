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Spor İslam düşmanları! Fransa'da skandal 'Ramazan' kararı
Spor

İslam düşmanları! Fransa'da skandal 'Ramazan' kararı

Yeniakit Publisher
2024-03-13 20:04:00 -
İslam düşmanları! Fransa'da skandal 'Ramazan' kararı

"İslam düşmanlığı" denilince ilk akla gelen sömürgeci Fransa'dan tepki çeken bir karar geldi. Fransa Futbol Federasyonu, Ramazan ayı boyunca maçlarda ekstra mola verilmesine izin vermedi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ülkemizde iftar saatlerinde maç olmaması kararı verilerek oruç tutan futbolcuların iftarını rahatlıkla açması sağlanmıştı.

Fransa ise bu konuda flaş bir karar verdi.

RMC Sport'un haberine göre Fransa Futbol Federasyonu'nun, Ramazan ayı boyunca maçlarda ekstra mola verilmesine izin vermeyeceği söylendi.

Bu karar resmi olarak açıklanmasa da taraftarlardan ve oyunculardan büyük bir tepki almış durumda.

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