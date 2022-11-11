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Dünya İslam düşmanları, belediyenin camiye yardımını engelledi!
Dünya

İslam düşmanları, belediyenin camiye yardımını engelledi!

Fransa'nın Strazburg kentinde inşa edilen Eyüp Sultan Camisi'ne kent belediyesinin yardım kararı, İslam düşmanı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in itirazıyla iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 12:28:00 -
İslam düşmanları, belediyenin camiye yardımını engelledi!

Fransa'nın Strazburg kentinde inşa edilen Eyüp Sultan Camisi'ne kent belediyesinin yardım kararı, İslam düşmanı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in itirazıyla iptal edildi.

Tarihi İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik vahşi katliamlarla dolu Fransa, son zamanlarda yeniden İslam düşmanlığında önde giden ülke olarak göze çarpıyor.

Müslümanlara yönelik saldırıların arttığı ülkede, devlet eliyle İslam düşmanlığı yapılıyor, Müslümanların ibadet yerleri kapatılıp, İslami simgeler yasaklanıyor.

Fransa'da Strazburg İdari Mahkemesi, Strazburg kentinde inşa edilen Eyüp Sultan Camisi'ne kent belediyesinin yaklaşık 2,5 milyon euroluk yardım kararını iptal etti.

İslam düşmanı Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Strazburg Belediyesinin 22 Mart 2021'de camiye yönelik yardım kararına karşı çıkarak, Valilikten kararı idari mahkemeye sevk etmesini istemişti.

Darmanin açıklamasında, "Strazburg Belediyesi, Fransa İslami Prensipler Tüzüğü'nü imzalamayı reddeden ve siyasi İslam'ı savunan bir federasyon tarafından desteklenen bir camiyi finanse ediyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar." ifadesini kullanmıştı.

Son yıllarda Müslümanlara ve camilere yönelik saldırılarla gündeme gelen Fransa'nın, Müslümanların cami ekseninde toplanıp İslam'ı yaymasına engel olmak için camilere yardım yapılmasını engellediği ve kapatma yoluna gittiği düşünülüyor.

Ülkede son yıllarda onlarca cami "aşırılıkçı" oldukları iddiasıyla kapatıldı.

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