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İslam düşmanı Wilders'ten küstah çağrı: Burada yerleri yok, kapatalım

İslam karşıtı açıklamalarıyla sürekli gündeme gelen Hollandalı aşırı sağcı Geert Wilders, ülkedeki İslam okullarının kapatılması yönünde çağrıda bulundu.

26 Mart 2019 Salı 15:48
İslam düşmanı Wilders'ten küstah çağrı: Burada yerleri yok, kapatalım

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Geert Wilders, İslam okullarının kapatılması çağrısı yaptı.

Wilders, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesinde, uluslararası topluma, İslam’a ve Müslümanlara karşı nefret söyleminin durdurulması için gerekli önlemlerin alınması çağrısının yapıldığı sonuç bildirisini hedef aldı.

“Çözüm, İslam’ın İslam ülkelerinde olmasıdır"

Hollandalı aşırı sağcı politikacı Wilders, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Hollanda'daki tüm İslam okulları kapatılmalıdır. Bu ülkedeki çocuklar için İslami nefret eğitimine izin vermemeliyiz!” ifadelerini kullandı. Wilders, attığı diğer tweette, “Çözüm, İslam’ın İslam ülkelerinde olmasıdır, burada değil” diye yazdı.

Wilders’ın İslam okulları ile ilgili açıklaması, “Aşırı sağın en önemli temsilcisi" unvanını, geçtiğimiz günlerde düzenlenen yerel seçimlerde birinci çıkan Demokrasi İçin Forum Partisi’nin (FvD) lideri Thierry Baudet’e kaptırmasının ardından geldi.

Hollanda’daki İslam okulları, göçmenlerin ve Müslümanların entegrasyonunu engellediği iddiasıyla daha önce de birçok kez tartışma konusu olmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:48
  1. İstanbul
  2. Wilders'
  3. Geert Wilders'

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