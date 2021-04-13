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Dünya İslam düşmanı Wilders kudurdu! Türkiye'den sert tepki!
Dünya

İslam düşmanı Wilders kudurdu! Türkiye'den sert tepki!

Geert Wilders'in sosyal medyada Ramazan ayı için paylaştığı ırkçı söylemlere karşı Türkiye'den sert tepkiler geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 23:14:00 -
İslam düşmanı Wilders kudurdu! Türkiye'den sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslam düşmanlığı ile tanınan Hollandalı 'çukur' siyasetçi Geert Wilders'in sosyal medyada Ramazan ayı için paylaştığı ırkçı söylemlere karşı, 'Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık.' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

"Avrupa'nın faşist zihniyetli sözde politikacısı"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da Wilders'in çirkin saldırısına tepki gösterdi.

Ünal, "İslam düşmanı ve faşist Greet Wilders gerçek yüzünü göstermekten asla vazgeçmiyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli sözde politikacısı İslamafobi üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Anlamanız gereken bir şey var; Bize hakaret ettiğinizde asla görmemezlikten gelmeyeceğiz. Bize ait olan her değerimizi sonuna kadar savunacağız" ifadelerine yer verdi.

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