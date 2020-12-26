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Gündem İslâm düşmanı Sözcü’nün son hedefi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin imamı
Gündem

İslâm düşmanı Sözcü’nün son hedefi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin imamı

Yazar, çizer ve muhabirleriyle her gün milli ve manevi değerlerimize hakaretler yağdırarak nefret suçu işleyen Sözcü, mütedeyyin cenahın önde gelen isimlerini hedefe koymaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 09:18:00 -
İslâm düşmanı Sözcü’nün son hedefi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin imamı

 Zekeriya Say  İstanbul 

Sözcü’nün hedefindeki son isim ise Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın oldu. Boynukalın’ı itibarsızlaştırmak isteyen Sözcü, 10 Kasım’da paylaşım yapmadığı iddiasında bulunarak, büyük bir gazetecilik skandalına imza attı.

Bu sömürüye bir son verilsin

Gazi Mustafa Kemal’i en fazla sömüren ve bu noktada hiçbir etik kaide tanımayan Sözcü, alışkanlığından vazgeçmek bilmiyor. İtibarsızlaştırmak istedikleri kişileri, eski Türkiye döneminde kalma alışkanlıklarla saldıran Sözcü, kişilerin fikir ve düşünce özgürlüğünü de hiçe sayıyor.

Yine Mustafa Kemal sömürüsü

Sözcü’nün bu tavrının son kurbanı ise Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın oldu. İslam diniyle dalga geçen Özdil ile ilgili Doç. Dr. Ebubekir Sifil’in ‘öldüğünde cenazesi camiye getirilmesin’ çağrısına destek veren Prof. Boynukalın’a saldıran Sözcü çok ilginç bir bahane buldu. Sözcü, 10 Kasım’da Atatürk paylaşımı yapmayan Boynukalın’ın ‘Atatürk alerjisi’ olduğunu iddia etti. Sözcü’nün bu tavrı ise Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetinin aleni bir şekilde malum zihniyet tarafından sömürüldüğünü gözler önüne serdi.


Yeni Akit Gazetesi
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