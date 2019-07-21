İslam düşmanı Paludan, Müslüman mahallesine gidip provokasyon yaptı

Münübe Yılmaz

Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakan, Müslümanlar hakkında soykırım tehditleri savuran ırkçı lider Rasmus Paludan, büyük bir provokasyona imza attı. Ülkedeki tüm Müslümanları ülkeden sınır dışı etmek ve ülkede İslam’ı yasaklamak gibi bir ideali olan ırkçı milletvekili Paludan yanına polisleri alarak bir Müslüman mahallesine gitti. Burada video kaydı yaparak insanları tahrik eden Paludan, “Danimarka’da ilk kez bir siyasetçi, polis tarafından korunmak zorunda kaldı” diyerek Müslümanların saldırgan ve tehlikeli olduğunu kendince kanıtlamak istedi. Ancak Müslümanlar ırkçının oyununa gelmedi.