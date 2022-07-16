İslam düşmanı müptezel, herkesi çileden çıkardı

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Din-i Mübin-i İslam, 1400 yıldır türlü saldırılara maruz kaldı. İslam’a saldıran hazımsızlar devirleri geçtikten sonra unutulup giderken, yüce dinimiz her saldırıdan daha güçlü çıktı.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte İslam’ı hedef alan müptezeller daha kolay yayın yapmaya başlarken, dozu giderek yükseltmeleri ve ifade özgürlüğünün arkasına sığınarak toplumu daha fazla kışkırtmaya çalışmaları dikkatlerden kaçmıyor.

Son olarak, İsviçre’de yaşayan bir müptezel, açtığı YouTube kanalında mide bulandıran videolar yayınlayarak yüce dinimizi hedef almaya başladı.

İzleyenleri çileden çıkarıp alenen provokasyon peşinde olan Ahmet Gökalp Yonca isimli namert, İslam’a ve Hz. Muhammet’e (s.a.v.) yönelik alçakça ifadeler kullandı.

“Son peygamber Muhammet sav ile röportaj” isimli bir video yayınlanan İslam düşmanı, burada yer veremeyeceğimiz içeriğe sahip olan videosuyla alenen halkı kışkırtmaya kalkıştı.

Yonca, diğer videolarında da alenen mürted olduğunu dile getirip dinimiz hakkında akılalmaz ifadeler kullanıyor.

Ahmet Gökalp Yonca isimli ruh hastasının YouTube kanalındaki videolara gelen yorumlar, vatandaşların sabrının kalmadığını da gözler önüne serdi.

Yetkililerin bir an önce, Türkiye’ye de saldıran bu ahlaksızın cezalandırılması için harekete geçmesi bekleniyor!..

Ahmet Gökalp Yonca kimdir?

Ahmet Gökalp Yonca, Hatay’ın Antakya ilçesinde doğdu. Evlendikten sonra Almanya’ya gitti. Avusturya’da eğitim aldı, ardından İsviçre’ye yerleşti. Yonca, babasının Suudi Arabistan’da yaşadığını ve “Şeyh Ebul Kasım” ismiyle tanındığını söyledi.

Suudi Arabistan’daki sistemi savunup vehabiliğin doğru ve İslam’ın tek yolu olduğunu savunan Ahmet Gökalp Yonca, Türkiye’ye saldırmayı da ihmal etmedi. Bir videoda Yonca, Türkiye’deki İslam’ın, selef anlayışına karşı Osmanlı döneminde kurulmuş tarikat anlayışı olduğunu, Nakşibendiliğin Osmanlı tarafından desteklenip hurafeler üzerinden düzenlendiğini, bütün uydurma hadislerin kullanıldığını ileri sürdü.

Yonca, İsviçre’de aşçılık yapıyor. Aile soyunun karmaşık olduğunu söyleyen Yonca, Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşadıklarını, ayrıca Suudi Arabistan ve Suriye ile bağları olduğunu, bununla birlikte Yahudi asıllı olabileceğini de belirtiyor.